Камолла Махмудова: Азербайджанская инвестиционная панель стала одним из самых посещаемых мероприятий ЕБРР

Азербайджанская инвестиционная панель стала одним из самых посещаемых мероприятий ЕБРР в Самарканде.

Как передает Report, об этом глава бакинского представительства ЕБРР Камолла Махмудова написала в своем Twitter-аккаунте.

"Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и его команда рассказали о ключевых реформах, проблемах и уникальных возможностях, амбициозных планах по возобновляемым источникам энергии и коммерциализации государственных компаний. В нужном месте в нужное время!", - отметила К.Махмудова.