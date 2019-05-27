АБР обсудил с потенциальными инвесторами первый выпуск облигаций в азербайджанском манате - ЭКСКЛЮЗИВ

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Азиатский банк развития (АБР) обсудил с потенциальными инвесторами планы по первому выпуску облигаций в азербайджанском манате.

Об этом сообщила Report вице-президент АБР по финансам и риск-менеджменту Ингрид ван Вис пр итогам визита на прошлой неделе в Баку.

«Мы тесно сотрудничаем с членами правительства, Палатой по надзору за финансовыми рынками (FIMSA), Бакинской фондовой биржей и потенциальными инвесторами», - сказала Ингрид ван Вис.

Развитие рынка облигаций в местной валюте, по ее словам, является переломным моментом для роста в развивающихся странах и помогает защитить заемщиков от валютного риска.

«АБР уже выпустил облигации в местной валюте в индонезийских рупиях, казахстанских тенге и филиппинских песо. Мы надеемся, что со временем АБР сможет выпустить облигации, деноминированные в азербайджанских манатах», - сказала вице-президент АБР.

Согласно практике АБР на постсоветском пространстве, первые облигации в казахстанских тенге были выпущены в январе 2019 года на сумму около 80 млн долларов, сроком погашения на пять и семь лет с возможностью досрочного выкупа с третьего и пятого года соответственно. Облигации выпущены с плавающей процентной ставкой, привязанной к Казахстанскому индексу потребительских цен. Облигации были полностью размещены у институциональных инвесторов в Казахстане, «был принят гибридный подход путем выпуска и документирования транзакции в соответствии с программой АБР по среднесрочным нотам и английским законодательством, что АБР сделал впервые в развивающейся стране-члене банка».

Первые в Азиатско-Тихоокеанском регионе "зеленые облигации" - ценные бумаги, были выпущены в филиппинских песо на сумму 225 млн долларов в 2016 году и средства были направлены на инвестиции в экологические проекты, в частности для финансирования проекта по геотермальной энергии Tiwi-MakBan.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 членов. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин - Маниле. Азербайджан был принят в члены Азиатского банка развития 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

Илаха Мамедли