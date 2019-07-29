Каковы возможные последствия снижения учетной ставки Федрезервом? - МНЕНИЕ

Следующее заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США (ФРС) состоится на этой неделе - с 30 по 31 июля.

Как сообщает Report, учетная ставка будет пересмотрена в последний день заседания.

16 декабря 2008 года в США был установлен рекордно низкий диапазон ставки - 0-0,25%, который оставался неизменным в течение семи лет. В декабре 2015 года в США уровень безработицы составлял 5% (самый низкий показатель с февраля 2008 года), в связи с чем ФРС впервые с этого года изменила ставку, повысив ее до 0,25-0,5%.

В 2018 году ФРС повышала ставку четыре раза: 21 марта - до 1,5-1,75%, 13 июня - до 1,75-2%, 26 сентября - до 2-2,25% и 19 декабря - до 2,25-2,5%.

На последнем заседании Федрезерв сохранил учетную ставку на уровне 2,25-2,5%. Пойдет ли регулятор на следующем заседании на смягчение монетарной политики впервые за последнее десятилетие? Как снижение учетной ставки повлияет на развивающиеся страны, в том числе Азербайджан и его основных торговых партнеров?

Декан бизнес-школы Университета АДА, доктор философии по экономике Элькин Нурмамедов в комментарии Report отметил, что хотя показатели экономического роста и безработицы свидетельствуют о хорошем состоянии экономики США, будущие прогнозы говорят о постепенном ухудшении ситуации.

Декан бизнес-школы Университета АДА, доктор философии по экономике Элькин Нурмамедов "На фоне последних статданных вероятность снижения процентных ставок на 0,25% высока, и этого ожидают 85% инвесторов".

"Центробанк похож на футболиста, готовящегося сделать длинную передачу. При передаче мяча он должен точно предугадать, на какую позицию переместится товарищ по команде. Влияние решений денежно-кредитной политики на такие ключевые макроэкономические показатели, как инфляция и экономическая активность, занимает некоторое время - иногда до двух лет. Если центробанк будет принимать решения, ориентируясь только на текущую экономическую панораму, то может столкнуться с парадоксальной ситуацией в будущем. Например, он хочет стимулировать экономику мягкой денежно-кредитной политикой, но если ее последствия проявят себя в период выхода экономики из кризиса, то жесткая денежно-кредитная политика здесь покажется более подходящей.

Из выступлений как членов FOMC, так и участников финансовых рынков ясно, что такие факторы, как нахождение показателей инфляции ниже 2%-ного целевого уровня в течение длительного времени, снижение годовых темпов экономического роста во втором квартале на 1 п.п по сравнению с первым, падение темпов экономического роста в стране с 3% до 2,5% в прошлом году, торговые войны и неутихающая геополитическая напряженность обуславливают переход на мягкую монетарную политику, то есть снижение ставок.

Единственная неопределенность за последние несколько недель касалась снижения процентных ставок на 0,25 или 0,5 п.п. Вероятность снижения процентных ставок на 0,25% на фоне последних статданных высока, и этого ожидают 85% инвесторов", - сказал Нурмамедов.

Эксперт полагает, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики волна финансовых потоков обычно затрагивает развивающиеся страны, поскольку при низких процентных ставках возможности заработать в США и других развитых странах сужаются: "Аппетит инвесторов к рисковым, но обещающим высокую прибыль активам развивающихся стран растет. В результате финансовые условия для этих стран более благоприятные, то есть как на уровне государства, так и компаний и банков создается возможность для заимствований на международных финансовых рынках по более низким ставкам. Более того, давление на валютные курсы и цены местных активов снижается.

С этой позиции снижение процентных ставок центробанками Турции и России на прошлой неделе было целесообразным. Не удивительно, что в заявлениях этих структур относительно решений регулятора в числе ключевых факторов указывается ожидание применения мягкой политики Федрезервом. Не секрет, что воздействие внешних шоков на азербайджанскую экономику в основном, связано с мировыми ценами на нефть.

Если принять во внимание, что влияющие на нефтяные цены прочие факторы остаются стабильными, как правило, укрепление доллара сопровождается снижением цен на нефть, а ослабление доллара их ростом. Поэтому переход ФРС к мягкой политике можно считать положительным шагом с точки зрения макроэкономической стабильности нашей страны".