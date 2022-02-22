Какое влияние окажет происходящее на российском рынке акций на Азербайджан?

Внешняя политика, проводимая Россией в настоящее время, и адекватный ответ стран мира на эту политику напрямую влияют на экономику. Это влияние проявляется и на фондовом рынке России.

Внешняя политика, проводимая Россией в настоящее время, и адекватный ответ стран мира на эту политику напрямую влияют на экономику. Это влияние проявляется и на фондовом рынке России.

Руководитель департамента внешних рынков одной из инвестиционных компаний, работающих в Азербайджане, Валех Ганбаров рассказал Report, что в настоящее время существуют три основные причины, по которым российский рынок акций за короткий промежуток времени рухнул почти на 30%:

"Первая причина – санкции, ожидаемые вслед за признанием Россией Луганской и Донецкой областей независимыми республиками. Эти санкции будут иметь прямое влияние на российские транснациональные компании. Это также приведет к оттоку международных инвесторов из этих компаний. Этот процесс уже идет.

Вторая причина - выход отечественных инвесторов из активов в рублях и переход на твердую валюту. Это провоцирует активную продажу российских акций.

Третья причина заключается в том, что российская процентная ставка ниже, чем дивидендная доходность российских компаний. Это вынуждает российских ритейлеров осуществлять маржинальную торговлю через брокеров. Таким образом, это приводит к спаду на рынке”.

Директор одной из инвестиционных компаний Интигам Сафаралиев считает, что влияние происходящего в России на рынок акций Азербайджана может быть очень незначительным: “Потому что в Азербайджане этот рынок не получил особого развития. Поэтому я не ожидаю серьезных изменений. Влияние можно оценить примерно в 3-5%. На мой взгляд, местным инвесторам не стоит слишком долго выжидать для покупки акций этих компаний. Они получат свои дивиденды в мае-июне”.

Отметим, что ситуация вокруг Украины вызвала спад на российском рынке акций. Но сегодня это снижение несколько замедлилось: индекс Московской биржи теряет около 3,5% вместо ожидаемых 9%.