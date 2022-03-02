Какие западные банки подвержены влиянию России?

Последняя волна санкций против России из-за конфликта в Украине погрузила банковскую отрасль в хаос, поскольку Запад настроен лишить Москву доступа к глобальной финансовой системе. При этом, пострадать могут и международные банки.

Последняя волна санкций против России из-за конфликта в Украине погрузила банковскую отрасль в хаос, поскольку Запад настроен лишить Москву доступа к глобальной финансовой системе. При этом, пострадать могут и международные банки.

Как передает Report, об этом пишет Reusters со ссылкой на риско-ориентированный рейтинг (RBI) Банка международных расчетов (BIS).



Некоторые российские банки исключат из международной платежной системы SWIFT, и, что особенно важно, другие санкции нацелены на Центробанк РФ, чтобы помешать ему использовать свои золотовалютные резервы, говорится в статье.



Как пишет издание, эти шаги направлены на то, чтобы подорвать способность Москвы выдерживать более широкие экономические санкции, однако они также повлияют на западные банки, которые подвержены влиянию российской экономики.



Европейский центральный банк заявил, что европейское подразделение Сбербанка, крупнейшего кредитора России, может столкнуться с банкротством после массового изъятия депозитов, вызванного кризисом.

В Европе итальянские и французские банки имеют самые большие позиции в России. Количество их «российских денег» на конец сентября 2021 года оценивалось в чуть болеедолларов США, за ними следуют австрийские банки сдолларов США, показывают данные Банка международных расчетов (BIS). Согласно рейтинговому агентству, риск американских банков составляетдолларов США.Крупнейший международный финансовый конгломерат, основанный в 1812 году заявил, что его общая сумма вложений в Россию составляет почтидолларов США.Citigroup поместил Россию на1-е место среди 25 крупнейших страновых рисков с кредитами, ценными бумагами и обязательствами по финансированию на суммудолларов США на конец 2021 года, что составляет% от общего объема рисков на основе нормативной документации.Reuters пишет, что в понедельник, 28 февраля, Citigroup предоставила более подробную информацию, доведя подсчет «общего воздействия на третьи стороны» додолларов США. Это включаетдолларов США наличными в Банке России и других финансовых учреждениях идолларов США по обратным РЕПО (сделкам с ценными бумагами).Citigroup также заявила, что у нее естьдолларов США взаимных обязательств перед российскими контрагентами, не входящими в ее «дочку» в России, которые не включены в вышеуказанныедолларов США.Для сравнения, один из крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs Group Inc. сообщил в отчете за прошлый месяц одолларов США чистых рисков в России, а также одолларов США рыночных рисков по состоянию на декабрь 2021 года.Российский бизнес австрийского кредитора занимаетместо среди банков страны по объему кредитов. Имея общие активы в размереевро, в нем работает околосотрудников, которые обслуживают болееклиентов.Собственный капитал в размереевро составляет% от консолидированного капитала.RBI работает в России с момента распада СССР, и его деятельность в этой стране принесла почти треть чистой прибыли группы вевро (долларов США) в прошлом году.Российский риск RBI составилевро, более половины из которых приходится на корпоративный частный сектор, следует из отчета компании за 2021 год.На Центробанк РФ приходится% рисков RBI в стране, на суверенные субъекты —%, а на российские банки —%. Общая сумма включаетевро клиентских кредитов, или% группы, более% которых в российских рублях.Трансграничное воздействие на Россию составляет всегоевро без родительского финансирования из Вены. Raiffeisen Bank International также имеетевро в виде кредитов для украинских клиентов.Резервы на покрытие убытков покрывают% обесцененных рисков RBI в России.На этой неделе исполнительный директор банка Йоханн Штробль сообщил агентству Reuters, что российская «дочка» группы «имеет очень сильную позицию ликвидности и фиксирует приток».Французский финансовый конгломерат Société Générale начал вести бизнес в России в 1872 году, затем покинул страну в 1917 году после большевистской революции, чтобы вернуться в 1973 году. У негоместных клиентов.Societe Generale контролирует российский банк Росбанк, в конце прошлого года он имел общий риск в России на суммуевро, или% от общей суммы финансовой группы.Сюда входят как балансовые, так и внебалансовые статьи (например, кредитная линия, которая еще не была использована).% российского присутствия Société Générale приходится на корпоративный сектор и% на розничный. На суверенные субъекты приходится%, на финансовые институты —%.Фактические кредиты выросли в прошлом году на% доевро.Его российский розничный бизнес, на который в прошлом году было выделено в среднемевро капитала, принес чистую прибыль в размереевро в 2021 году. С учетом финуслуг, чистая прибыль SG Russia составилаевро.Банк заявил, что принял меры по адаптации к новым санкциям и что Росбанк продолжает работать «безопасным образом», пишет Reuters.Российская дочерняя компания итальянского банка занимает-е место среди крупнейших банков страны. Собственный капитал UniCredit Russia в размереевро составляет% от общей суммы акций группы.«Подверженность риску дефолта» UniCredit в отношении России на середину 2021 года составилаевро, пишет Reuters.«Из них околоевро — это кредиты, предоставленные российским подразделением и финансируемые из местных источников», - говорится в статье.Остальное включает внебалансовые статьи и трансграничные кредиты, в основном предоставленные UniCredit SpA крупным корпорациям за пределами России.На прошлой неделе UniCredit заявил, что на его российскую франшизу приходится лишь около% доходов группы, а резервы покрывают% безнадежных кредитов, пишет издание.Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo финансировала крупные инвестпроекты в России, такие как строительство газопровода «Голубой поток» и продажа доли в нефтедобывающей компании «Роснефть». Через нее проходит более половины всех коммерческих сделок между Италией и Россией.Кредитный риск Intesa в России на конец 2021 года составлялевро, или% от общей суммы.Его дочерние компании в России и Украине имеют активы соответственно вевро иевро, что вместе составляет всего% от общих активов группы.Голландский банк имеет околоевро непогашенных кредитов российским и околоевро украинскими клиентами из общего кредитного портфеля на сумму болееевро.ING сообщила, что многие санкции против России действуют с 2014 года.