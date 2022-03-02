Какие западные банки подвержены влиянию России?

Последняя волна санкций против России из-за конфликта в Украине погрузила банковскую отрасль в хаос, поскольку Запад настроен лишить Москву доступа к глобальной финансовой системе. При этом, пострадать могут и международные банки.
Как передает Report, об этом пишет Reusters со ссылкой на риско-ориентированный рейтинг (RBI) Банка международных расчетов (BIS).
Некоторые российские банки исключат из международной платежной системы SWIFT, и, что особенно важно, другие санкции нацелены на Центробанк РФ, чтобы помешать ему использовать свои золотовалютные резервы, говорится в статье.
Как пишет издание, эти шаги направлены на то, чтобы подорвать способность Москвы выдерживать более широкие экономические санкции, однако они также повлияют на западные банки, которые подвержены влиянию российской экономики.
Европейский центральный банк заявил, что европейское подразделение Сбербанка, крупнейшего кредитора России, может столкнуться с банкротством после массового изъятия депозитов, вызванного кризисом.
В Европе итальянские и французские банки имеют самые большие позиции в России. Количество их «российских денег» на конец сентября 2021 года оценивалось в чуть более 25 млрд долларов США, за ними следуют австрийские банки с 17,5 млрд долларов США, показывают данные Банка международных расчетов (BIS). Согласно рейтинговому агентству, риск американских банков составляет 14,7 млрд долларов США.
БАНКИ США
Citigroup Inc.
Крупнейший международный финансовый конгломерат, основанный в 1812 году заявил, что его общая сумма вложений в Россию составляет почти 10 млрд долларов США.
Citigroup поместил Россию на 21-е место среди 25 крупнейших страновых рисков с кредитами, ценными бумагами и обязательствами по финансированию на сумму 5,4 млрд долларов США на конец 2021 года, что составляет 0,3% от общего объема рисков на основе нормативной документации.
Reuters пишет, что в понедельник, 28 февраля, Citigroup предоставила более подробную информацию, доведя подсчет «общего воздействия на третьи стороны» до 8,2 млрд долларов США. Это включает 1 млрд долларов США наличными в Банке России и других финансовых учреждениях и 1,8 млрд долларов США по обратным РЕПО (сделкам с ценными бумагами).
Citigroup также заявила, что у нее есть 1,6 млрд долларов США взаимных обязательств перед российскими контрагентами, не входящими в ее «дочку» в России, которые не включены в вышеуказанные 8,2 млрд долларов США.
Для сравнения, один из крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs Group Inc. сообщил в отчете за прошлый месяц о 293 млн долларов США чистых рисков в России, а также о 414 млн долларов США рыночных рисков по состоянию на декабрь 2021 года.
ЕВРОПЕЙСКИЕ БАНКИ
Raiffeisen Bank International (RBI)
Российский бизнес австрийского кредитора занимает 9 место среди банков страны по объему кредитов. Имея общие активы в размере 15,8 млрд евро, в нем работает около 8 700 сотрудников, которые обслуживают более 4,5 млн клиентов.
Собственный капитал в размере 2,4 млрд евро составляет 18% от консолидированного капитала.
RBI работает в России с момента распада СССР, и его деятельность в этой стране принесла почти треть чистой прибыли группы в 1,5 млрд евро (1,66 млрд долларов США) в прошлом году.
Российский риск RBI составил 22,85 млрд евро, более половины из которых приходится на корпоративный частный сектор, следует из отчета компании за 2021 год.
На Центробанк РФ приходится 8% рисков RBI в стране, на суверенные субъекты — 4%, а на российские банки — 2%. Общая сумма включает 11,6 млрд евро клиентских кредитов, или 11,5% группы, более 80% которых в российских рублях.
Трансграничное воздействие на Россию составляет всего 1,6 млрд евро без родительского финансирования из Вены. Raiffeisen Bank International также имеет 2,2 млрд евро в виде кредитов для украинских клиентов.
Резервы на покрытие убытков покрывают 64,3% обесцененных рисков RBI в России.
На этой неделе исполнительный директор банка Йоханн Штробль сообщил агентству Reuters, что российская «дочка» группы «имеет очень сильную позицию ликвидности и фиксирует приток».
Société Générale
Французский финансовый конгломерат Société Générale начал вести бизнес в России в 1872 году, затем покинул страну в 1917 году после большевистской революции, чтобы вернуться в 1973 году. У него 1,5 миллиона местных клиентов.
Societe Generale контролирует российский банк Росбанк, в конце прошлого года он имел общий риск в России на сумму 18 млрд евро, или 1,7% от общей суммы финансовой группы.
Сюда входят как балансовые, так и внебалансовые статьи (например, кредитная линия, которая еще не была использована).
39% российского присутствия Société Générale приходится на корпоративный сектор и 36% на розничный. На суверенные субъекты приходится 21%, на финансовые институты — 4%.
Фактические кредиты выросли в прошлом году на 13,3% до 10,5 млрд евро.
Его российский розничный бизнес, на который в прошлом году было выделено в среднем 1,05 млрд евро капитала, принес чистую прибыль в размере 115 млн евро в 2021 году. С учетом финуслуг, чистая прибыль SG Russia составила 152 млн евро.
Банк заявил, что принял меры по адаптации к новым санкциям и что Росбанк продолжает работать «безопасным образом», пишет Reuters.
UniCredit
Российская дочерняя компания итальянского банка занимает 14-е место среди крупнейших банков страны. Собственный капитал UniCredit Russia в размере 2,3 млрд евро составляет 3,7% от общей суммы акций группы.
«Подверженность риску дефолта» UniCredit в отношении России на середину 2021 года составила 14,2 млрд евро, пишет Reuters.
«Из них около 8 млрд евро — это кредиты, предоставленные российским подразделением и финансируемые из местных источников», - говорится в статье.
Остальное включает внебалансовые статьи и трансграничные кредиты, в основном предоставленные UniCredit SpA крупным корпорациям за пределами России.
На прошлой неделе UniCredit заявил, что на его российскую франшизу приходится лишь около 3% доходов группы, а резервы покрывают 84% безнадежных кредитов, пишет издание.
Intesa Sanpaolo
Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo финансировала крупные инвестпроекты в России, такие как строительство газопровода «Голубой поток» и продажа доли в нефтедобывающей компании «Роснефть». Через нее проходит более половины всех коммерческих сделок между Италией и Россией.
Кредитный риск Intesa в России на конец 2021 года составлял 5,57 млрд евро, или 1,1% от общей суммы.
Его дочерние компании в России и Украине имеют активы соответственно в 1 млрд евро и 300 млн евро, что вместе составляет всего 0,1% от общих активов группы.
ING Wholesale Banking
Голландский банк имеет около 4,5 млрд евро непогашенных кредитов российским и около 600 млн евро украинскими клиентами из общего кредитного портфеля на сумму более 600 млрд евро.
ING сообщила, что многие санкции против России действуют с 2014 года.