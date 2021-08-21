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Какие валюты выгодны для инвестирования?

Какие валюты выгодны для инвестирования? В среде инвесторов царит неопределенность — новые штаммы коронавируса, сокращение стимулов ФРС
Финансы
21 августа 2021 г. 10:15
Какие валюты выгодны для инвестирования?

В настоящее время лучше всего инвестировать в валюту азиатских стран — при этом лучшим решением будет китайский юань.

Как передает Report, об этом заявил "Известиям" финансовый аналитик и трейдер Артем Звёздин.

По его словам, падение рынка Китая сейчас позволит инвестору заработать не только в долгосрочном плане, но и в краткосрочной спекулятивной перспективе.

Он призвал не забывать и о долларе США, но советовал "особо им не увлекаться".

В свою очередь, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин считает, что в долгосрочной перспективе на несколько лет в нынешних условиях стоит вкладываться в валюты развивающихся стран.

Аналитик посетовал, что найти в банках депозит, деноминированный в валютах развивающихся государств, например, в саудовских риалах или китайских юанях, практически невозможно. То же самое можно сказать о валютных вкладах в денежных единицах Тайваня, Гонконга, Южной Африки.

"Поэтому предпочтительным вариантом страховки от инфляционных и инвестиционных рисков, как ни парадоксально это может выглядеть на первый взгляд, являются, как представляются, акции ведущих российских эмитентов. Эти компании показали неоднократно свою способность абсорбировать шоки и накапливать стоимость доли инвестора вопреки кризисам", — считает он.

В свою очередь, заместитель председателя правления SBI Банка Денис Музычкин, посоветовал вкладываться в доллар США, так как в обозримой перспективе он может принести большую доходность. Ожидания этих событий уже привели к укреплению доллара относительно евро на 4% за последние два месяца, в дальнейшем это движение может усилиться, заключил финансист.

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров посоветовал не рассматривать иностранную валюту как инструмент инвестирования — скорее в ней стоит видеть инструмент диверсификации активов. Он напомнил, что за эту неделю на рубль дважды оказывалось давление — снижение цен на нефть, покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Сейчас период повышенной волатильности возрастает, в среде инвесторов царит неопределенность — новые штаммы коронавируса, сокращение стимулов ФРС.

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