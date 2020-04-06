Мировые центробанки в феврале закупили 36 тонн золота для пополнения золотовалютных резервов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такие подсчеты произведены World Gold Council (WGC).

Это почти на треть больше объема закупок января, хотя на 52% меньше, чем в феврале прошлого года. С начала года объем закупок составляет 64,5 тонны, на 44% меньше, чем в январе-феврале 2018 года.

По объемам закупок, по оценкам WGC, в феврале лидировала Турция, увеличившая объем золота в резервах на 24,8 тонны. Среди крупных покупателей WGC также выделяет Россию (10,9 тонны), Казахстан (1,8 тонны) и Катар (1,6 тонны).

Крупнейшим нетто-продавцом был Узбекистан, который снизил объем золота в резервах на 3,1 тонны.

Как правило, в основе расчетов WGC лежат данные Международного валютного фонда (МВФ), однако наблюдаются определенные разночтения. Например, официальные резервы Турции WGC рассчитывает по собственной методике. Также, по мнению WGC, в цифры по Португалии, которая, по данным МВФ, в феврале продала две тонны золота, могла закрасться ошибка. Однако WGC не делает никаких примечаний по Австралии, которая, по данным МВФ, в феврале закупила почти семь тонн золота, что делает ее третьим крупнейшим покупателем за месяц.

Данные МВФ обновляются с определенным лагом, и какие-то страны могли не попасть своевременно в статистику WGC. ЦБ РФ несколько лет активно покупал золото и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок, но принял решение с 1 апреля приостановить покупку золота на внутреннем рынке.



