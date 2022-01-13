Какие шаги должно предпринять правительство для сохранения валютных резервов?

Защита финансовой стабильности, как и всегда, в этом году будет приоритетом правительства в Азербайджане.

Защита финансовой стабильности, как и в прошлые годы, будет приоритетом правительства в Азербайджане.

Об этом Report сказал Ниджат Гаджизаде, заведующий отделом Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Вчера в интервью местным телеканалам президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что дал поручение правительству не допустить сокращения валютных резервов: "Увеличились наши валютные резервы, хотя в минувшем году у нас были большие расходы. В частности, полностью была реализована инвестиционная программа в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, других местах нашей страны. Несмотря на это, наши валютные резервы увеличились на 2,5 миллиарда долларов. Как вам известно, мое общее указание правительству заключалось в том, что мы не должны допустить сокращения валютных резервов. Если понадобится, можно несколько сократить расходы, особенно инвестиционные расходы, но сохранить стабильными валютные резервы и постараться увеличить их, потому что это дает нам экономическую независимость, без которой невозможно говорить о политической независимости".

Итак, какие шаги должно предпринять правительство, чтобы валютные резервы не сокращались?

Гаджизаде считает, что основным фактором, поддержавшим экономический рост в 2021 году, стала нормализация экономики Азербайджана, ослабление пандемии, а также 9-процентный рост потребления домашних хозяйств в связи с восстановлением спроса в первые девять месяцев текущего года.

"Поддержание макроэкономической и финансовой стабильности будет главным приоритетом для разработчика денежно-кредитной политики в 2022 году, как и в прошлом году. Профицитный платежный баланс, играющий роль якоря в политике валютного курса, является индикатором ожиданий экономических субъектов. Кроме того, достижение положительного баланса в 2021 году при превышении роста процентных ставок по общему и ненефтяному экспорту над ростом процентных ставок по импорту способствовало увеличению валютных резервов Азербайджана на 2,5 млрд долларов. Одним из ключевых факторов поддержки роста ненефтяного экспорта являются инвестиции. Согласно показателям за 11 месяцев 2021 года, 66,1% инвестиций было направлено в производственные сферы. Основная часть этих инвестиций направлена на строительные установки и трансфер оборудования. Инвестиции в производство сформируют позитивные ожидания для экспорта отечественной продукции в 2022 году. Одним из основных прогнозов на 2022 год и далее является перевод ненефтяного импортного сектора в сектор, конкурирующий с местным производством".

Н. Гаджизаде отмечает, что согласно анализу, импортные товары в секторе продовольствия, табака и напитков удовлетворяют только 21,4% внутреннего спроса: "Оборот выпуска продукции по всей цепочке внутри страны желателен, если не включать сюда затраты на сырье, оборудование и упаковку, которые заложены в себестоимость отечественного производства. Экспортно-ориентированная стратегия производителей непродовольственного сырья повышает спрос на импортную продукцию на внутреннем рынке. В связи с этим реализация стимулирующих и регулирующих мер по увеличению спроса на местное сырье в издержках производства частного сектора позволит снизить спрос на иностранную валюту. Учитывая, что 2022 год является годом глобальной инфляции, ожидается, что монетарные институты предпочтут жесткую денежно-кредитную политику. Расширение денежной массы более благоприятно для субъектов внешней торговли. В 2022 году основным драйвером экономического роста станут инвестиции в строительно-восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также фискальное расширение под руководством президента Ильхама Алиева”.

По словам экономиста-эксперта Халида Керимли, в настоящее время Азербайджан имеет валютные резервы на сумму 53 млрд долларов США, из которых около 45 млрд долларов находятся в Государственном нефтяном фонде (ГНФАР), а другая часть - в Центральном банке: "Согласно теории "постоянного дохода", мы должны определить максимальный и стандартный объем трансферта с учетом того, с какой доходностью ГНФАР инвестирует свои средства, а также ожидаемых поступлений Нефтяного фонда. Здесь должно быть указано, какая сумма будет взята из Нефтяного фонда, чтобы эти средства не превышали его поступления или были в равном объеме. Вычислить это не такая уж и сложная задача. Просто нужно принять во внимание прогнозы и ожидания. Таким образом, для сохранения доходов необходимо в первую очередь определить фиксированную цифру резервов, трансферт которых будут осуществлен в бюджет из ГНФАР. Также следует учитывать, что у правительства есть текущие и социальные расходы. Их также можно регулировать в соответствии с этими показателями. Правительство систематически выделяет средства на восстановление Карабаха в объеме, который не создаст проблем для экономики. Если в прошлом году на эти цели было выделено 2 млрд манатов, то в 2022 году планируется увеличить сумму до 2,2 млрд манатов".X. Керимли считает, что слишком быстрое вложение крупных объемов средств может создать проблемы для экономики: "Это может даже усилить эффект “голландского синдрома”, проблемы которого мы пытаемся решить. Крупные валютные расходы могут резко увеличить стоимость денег в стране, а также создать условия для очень серьезной финансовой нестабильности в будущем.Сохранение резервов очень важно. Правда, сделать это в последние годы не удавалось на фоне пандемии, Отечественной войны и вопросов в связи с восстановлением Карабаха. Однако вполне вероятно, что в ближайшие годы мы увидим ограничение использования средств ГНФАР за счет устранения этих проблем. Другими словами, конъюнктура больше не будет зависеть от спекулятивных факторов. Благодаря введению такого валютного правила можно сохранить валютные резервы. В любом случае, это не помешает планомерному и последовательному восстановлению Карабаха".