Какие реформы нужны страховому сектору Азербайджана в посткоронавирусный период

Кардинальные изменения на рынке страхования Азербайджана, в том числе в направлении автоматизации выписок по обязательному страхованию недвижимости, могут обеспечить в 2020 году прирост на 5-10%.

Об этом сообщил Report председатель правления Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Азер Алиев.

«Если не произойдет новшеств в обязательных видах страхования, то я даже, ожидаю спад в районе 10-15% от прошлогоднего показателя”, - сказал А.Алиев.

По его словам, первый квартал показал рост, так как он пришелся на период, когда пандемия только появилась, карантины стали внедряться: «Рост в обязательном страховании недвижимости был очень значительным, но какова будет ситуация во втором и третьем квартале, то я пессимистичен, так как корпоративный сегмент больше будет просить скидок и отказываться от каких-то видов страхования».

По мнению главы ассоциации, корпоративный сегмент, который является очень важным для страхового рынка Азербайджана, страдает, поскольку большинство бизнеса также находится не в лучшем состоянии: «И многие представители бизнеса просят от страховщиков либо больших скидок на определенные виды страхования, либо увеличивается дебиторская задолженность. Они не могут вовремя оплатить причитающиеся на них премии. Все это негативно влияет на страховой рынок, но мы понимаем ситуацию, так как есть отрасли, которые еще хуже пострадали от этой пандемии. Что касается розничного рынка, то там и так не было особого интереса со стороны населения, единственный вид страхования, который пользовался популярностью это ОСАГО, и второй вид – страхование недвижимого имущества, к которому в январе-феврале был большой интерес. Однако в результате пандемии пропаганда ослабла и народ перестал страховаться».

А.Алиев считает, что реформирование страхового сектора однозначно нужно начинать с обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО): «Когда начнется этот процесс - в 2020 или в следующем году, зависит от Центрального банка Азербайджана. ОСАГО сегодня флагман страховых продуктов среди населения, плюс это социально значимый вид страхования, поэтому большая часть недовольств приходится на него. Страховые компании, которые занимаются этим видом страхования, терпят убытки, что говорит о его экономической нецелесообразности. Потому реформы необходимо начинать именно с ОСАГО».

Глава АСА сообщил, что в прошлом году была создана рабочая группа при Бюро обязательного страхования, состоящая из ведущих актуариев, которые проанализировали ситуацию и был изучен опыт близлежащих стран, опыт европейских стран, России и был подготовлен ряд предложений, начиная с того, чтобы дать какой-то ценовой коридор, установить определенный минимум и максимум, внести какие-то дополнительные коэффициенты в систему бонус-малус. Кроме того, по его словам, предложено изменить расчеты самих коэффициентов, а также огромное количество улучшений: «Правда эта работа была проделана в прошлом году, но сегодня какую часть этих предложений будет использовать Центробанк, неизвестно.

Между тем, мониторинг финансового положения страховых компаний, который сегодня проводится ЦБА, это тоже очень важная деятельность, так как давно это не проводилось. Кроме того, регулятор очень жестко посылает месседжи на самых разных уровнях относительно высоких вознаграждений и комиссионных».

Отметим, что на протяжении многих лет у компаний имеется практика, когда они вынуждены продавая продукты, особенно обязательные виды страхования устанавливать больше предусмотренных законом комиссии. На практике 15%+5% выделялось на административную работу, расходы на ведение дел.

«Многие, в частности компании с нестабильным финансовым положением для того, чтобы обеспечить cash, поступление денег в свою компанию готовы были давать даже 30-35% комиссий, чтобы бизнес шел к ним. Против этого Центробанк очень жестко выступил, сделав заявление о том, что будет очень жестко наказывать. И в этом чувствуется очень позитивная динамика», - сказал А.Алиев.

Также Центробанк, по его словам, серьезно задумался над автоматизацией выписок по обязательному страхованию недвижимого имущества. «Сегодня мы выписываем полисы на бумажных носителях, что усложняет в определенной степени администрацию этого вида страхования. Если в этом году это произойдет, то как и при ОСАГО полисы будут выписываться онлайн. Таким образом, мы сможем расширить географию покрытия, то есть можем больше продавать этот вид страхования, тем самым в страховании недвижимости произойдет позитивный сдвиг», - отметил глава ассоциации.

В целом, по его мнению, для того чтобы было развитие, реформы неизбежны, поскольку, как пандемия, так и оздоровление банковского сектора - все это влияет на страховой рынок: «Однако ввиду того, что само страхование занимает у нас в экономике незначительную часть доли, то в кризисные ситуации, регуляторы, а также ответственные за сектор структуры больше ресурсов направляют в первостепенные, более важные отрасли. Поэтому и происходит так, с одной стороны регулятор старается максимально не допустить хаос на рынке, или беспредела, но очень сложно развивать, когда запрещаешь. Поэтому нужно одной из двух. Однако в данной ситуации хорошо было бы, если страховой рынок в этом году останется на том же уровне, что и в прошлом году, то есть если мы не вырастем, то останемся на том же уровне, то можно считать, что мы выиграли».

Напомним, что страховые премии со стороны действующих на рынке 22 страховых компаний по итогам 2019 года составили 681,18 миллиона манатов, что на 6,4% меньше по сравнению с 2018 годом. Выплаты страховых компаний по страховым случаям по итогам 2019 года повысились на 25,5%, достигнув 301,54 миллиона манатов. Соответственно, в 2019 году на каждые 100 манатов страховых премий пришлось 44,3 маната страховых выплат в сравнении с 33 манатами в 2018 году.

В настоящее время на рынке, после отзыва лицензии Standard Insurance, остались 21 страховая и одна перестраховочная компании.