Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 565 млрд долларов

Американские миллиардеры с 18 марта, с начала пандемии, разбогатели в совокупности на 565 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это на 19,15% превышает показатели, зафиксированные до начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в докладе американской неправительственной организации Institute for Policy Studies («Институт политических исследований»), опубликованном 4 июня. В первую очередь речь идет о владельцах и основателях компаний, деятельность которых напрямую связана с онлайн-торговлей и услугами в интернете, спрос на которые резко вырос в условиях пандемии.

К настоящему моменту общая сумма средств, находящихся в распоряжении американских миллиардеров, составляет 3,5 трлн долларов США. Эксперты при этом особо выделяют ряд богачей, которым удалось приумножить свое состояние более чем на 10 млрд долларов США за без малого три месяца.

В их числе глава корпорации Amazon Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос — они разбогатели на 36,2 и 12,6 млрд долларов США соответственно. Глава компании Facebook Марк Цукерберг улучшил свое финансовое состояние на 30,1 млрд долларов США, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск — на 14,1 млрд долларов США, основатели корпорации Google Сергей Брин и Ларри Пейдж — на 13,9 и 13,7 млрд долларов США соответственно. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс разбогател на 11,8 млрд долларов США, а ее бывший генеральный директор Стив Балмер — на 13,3 млрд долларов США. Предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг разбогател на 12,1 млрд долларов США, а один из основателей фирмы спортивной одежды Nike Фил Найт — на 11,6 млрд долларов США.

Вместе с тем, составители доклада замечают, что пандемия крайне негативно сказалась на благосостоянии простых американцев. Так, они приводят опубликованные ранее данные Минтруда, согласно которым число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние 11 недель превысило 42 млн.