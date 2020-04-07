​Какие изменения ожидаются в госбюджете? - МНЕНИЕ

"Пока в парламент не поступило ни одного проекта, связанного с пересмотром бюджета. Однако, по поручению президента Азербайджана, все социальные программы и социальные выплаты, заложенные в госбюджете на 2020 год, будут выполнены, несмотря на низкие мировые цены на нефть. Никаких ограничений по данным расходам не предусмотрено".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

"В госбюджете на текущий год стоимость нефти заложена на уровне 55 долларов США. Рыночная цена нефти почти вдвое ниже бюджетной. Это влияет на нефтяные поступления. Доходы бюджета в текущем году прогнозируются на уровне 24 млрд манатов. Из них 46% приходится на ненефтяной сектор, 54% - нефтяной сектор. Из средств нефтяного сектора 84% составляют трансферты Госнефтефонда (ГНФАР).

В 2020 году трансферт ГНФАР предусмотрен в объеме 6,5 млрд долларов США. Учитывая, что активы фонда превышают 43 млрд долларов США, даже при условии низких нефтяных цен проблем с трансфертом не возникнет. Доля Госнефтефонда в доходах бюджета составляет 48%, ненефтяного сектора - 46%.

В целом 94% госбюджета на этот год приходится на долю поступлений нефтяного фонда и ненефтяного сектора. А остальная часть - это доходы непосредственно от нефтяного сектора".

По его мнению, ожидается снижение поступлений из ненефтяного сектора, поскольку в рамках карантинного режима были введены ограничения по 20 сферам деятельности: "Более половины из них полностью приостановлены. А это отразится на поступлениях в бюджет из этого сектора. В то же время нефтяные доходы формируются и за счет реализации нефтепродуктов Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на внутреннем рынке. Поскольку потребление снижается, предполагается, что поступления из этого источника также сократятся".

Депутат отметил, что если в ближайшие сроки карантинный режим будет отменен, а активность возобновлена, ненефтяной сектор сможет выполнить свои обязательства.

По словам Байрамова, 38,5% госбюджета на 2020 год предусмотрено на социальные выплаты, и для реализации этих выплат в бюджете будет сформирован источник финансирования.

В ответ на вопрос о том, будет ли пересмотрена заложенная в бюджете цена на нефть, депутат отметил, что прогнозировать что-либо еще очень рано: "Снижение цены на нефть в бюджете зависит от проекта, который представит правительство. В то же время итоговые результаты цен на нефть на мировом рынке в апреле также окажут влияние на стоимость черного золота в бюджете Азербайджана. Пока рано говорить о том, будут ли изменения. Как правило, внесение изменений в бюджет приходится на конец мая. Таким образом, конец апреля и первая неделя мая позволят определить, в какой степени бюджетная цена нефти соответствует прогнозу. Полагаю, что изменения, которые произойдут на нефтяном рынке в ближайший месяц, позволят ответить на вопросы о стоимости нефти в бюджете".