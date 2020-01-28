Куда инвестировать в случае понижения ставок по банковским вкладам в Азербайджане?

Изменение учетной ставки центробанками неизменно приводит к изменениям процентных ставок по вкладам и кредитам. При понижении базовой ставки коммерческие банки автоматически снижают процентные ставки по кредитам, что приводит к увеличению кредитования в различных секторах и снижению интереса к банковским вкладам. Доступное кредитование и сосредоточение финансовых средств в руках населения способствуют повышению инфляции. Поскольку интерес к банковским вкладам падает, банки начинают снижать процентные ставки по вкладам. В то же время, когда банки повышают проценты по вкладам, люди и компании предпочитают размещать средства в форме вкладов, а не брать кредиты.

В настоящее время в ряде стран наблюдается новая волна снижения банковских процентов по вкладам. С января этого года ведущие банки России, Украины, Беларуси, Казахстана и ряда других постсоветских стран в очередной раз снизили процентные ставки по вкладам в национальной валюте. Банкиры обосновывают необходимость сокращения доходности депозитов политикой регуляторов по снижению учетной ставки и избыточной ликвидностью на фоне снижения рыночного спроса на кредитные ресурсы.

Но могут ли процессы в этих странах стать характерными для банковского сектора Азербайджана? Учитывая, что Центробанк Азербайджана в 2018-2019 годах дважды снижал учетную ставку, чтобы оживить экономику и снизить стоимость кредитов, может ли этот процесс снизить интерес населения к банковским вкладам в Азербайджане?

Report опросил экспертов-экономистов с целью выяснить, в какие виды активов целесообразно инвестировать населению в случае снижения процентных ставок по вкладам.

Как сообщил Report эксперт-экономист Самир Алиев, наблюдаемые в странах СНГ тенденции не характерны для Азербайджана:

"Учетная ставка в Азербайджане не влияет на процентные ставки по вкладам и кредитам. У нас размер учетной ставки устанавливался на уровне и 15%, и 2%. Ставки по вкладам и кредитам при этом не менялись. Порой проценты по вкладам доходили и до 16. Поэтому снижение учетной ставки в Азербайджане не повлияет на проценты по вкладам. Потому что наши банки используют вклады в качестве ресурсов для кредитования. Банки получают вклады от населения или компаний и выдают эти средства им же в форме кредитов. Но в России и других странах учетная ставка может влиять на ставки по вкладам. В США и в Европе ее изменение также оказывает влияние, поскольку по мере снижения учетной ставки интерес к вкладам падает. Население начинает обращаться за кредитами. Падение ставок по вкладам влияет и на кредитные ставки.

Эксперт-экономист Самир Алиев: "В этом году произойдет снижение процентных ставок по вкладам".

"В настоящее время учетная ставка в Азербайджане составляет 7,5%. Даже если еще больше понизить ставку, мы не увидим существенного изменения процентных ставок по кредитам и сбережениям. В случае падения причина будет в другом. Сегодня главная проблема в Азербайджане связана со вкладами. Депозитный рынок в Азербайджане испытывает трудности с прошлого года. Этот процесс будет продолжаться и в этом году. Эта обеспокоенность связана с тем, что по состоянию на 1 декабря прошлого года объем кредитных вложений в банковском секторе составил более 15 млрд, а депозитных - около 23,6 млрд манатов. То есть банки выдали в форме кредитов 15 млрд из 23,6 млрд манатов. Разрыв составляет 8 млрд манатов. Банки обязаны вернуть эти средства. Некоторые депозиты размещены под 1-2%. Однако срочные депозиты размещаются под 10% на 6 месяцев или на 1-2 года. По условиям, снять деньги с депозита можно в любое время, поэтому их размещают под очень низкие проценты в 1-2%. Учитывая это, банкам необходимо вернуть большую сумму. Но прежде банк должен заработать эти деньги. Банк должен предоставлять кредиты людям, чтобы получать доход и возвращать деньги населению. Это не всегда получается. Поэтому я полагаю, что в этом году у банков могут возникнуть сложности с исполнением своих обязательств на рынке вкладов. В результате процентные ставки по вкладам упадут. Эта тенденция наблюдается сегодня. Однако причина не в снижении учетной ставки регулятором.

Рынок ценных бумаг у нас не развит, у населения нет возможности инвестировать в данный сегмент. Поэтому у нас нет альтернативных механизмов. Люди участвуют в бизнесе либо активно, либо пассивно. Активное участие означает, что человек вкладывает средства в свой бизнес. Пассивное участие в том, что люди покупают акции какой-либо компании. Люди в нашей стране не проявляют большого интереса ни к одному из них.

Когда интерес населения к банковским вкладам снижается, одной из альтернатив является недвижимость. Данный рынок также переживает кризис. Недвижимость традиционно обладает низкой ликвидностью. Другой альтернативный вариант - золото. Цены на золото также часто меняются. Людям невыгодно покупать много золота. В итоге они вынуждены продавать его за половину стоимости. Кроме того, вы должны хранить золото в банке и платить за это".

Заместитель директора ЗАО "Инвестиционная компания İnvest-AZ" Орхан Багиров рассказал, что компании, имеющие кредиты в банках, могут рефинансировать свои долги через рынок капитала:

"В прошлом году уровень инфляции составил около 2%. По данным ЦБА, целевая инфляция на 2020 год прогнозируется на уровне 4%. Регулятор намерен этого добиться. Потому что по мере падения процентных ставок, инвестиции населения будут больше направлены в реальный сектор. Это приведет к открытию рабочих мест, росту доходов и инфляции. Есть несколько способов оттока средств в реальный сектор. Одним из них является рынок капитала. Сегодня компании, имеющие кредиты в банках, могут фактически рефинансировать свои долги через рынки капитала. На этот раз в форме выпуска облигаций, то есть заменив свои долги ценными бумагами на рынках капитала. Допустим, компания имеет кредит в манатах под 14-15%. Она может эмитировать облигации под 10-12%, которые купит население, а компания сможет за счет этих средств погасить задолженность банку. Это дополнительный способ вложения средств для инвесторов.

Заместитель директора ЗАО "Инвестиционная компания İnvest-AZ" Орхан Багиров: "Инвесторы, которые не считают банковские депозиты привлекательными, могут приобретать золото".

"С другой стороны, сегодня мы видим, что индексы, к примеру, на американских биржах каждый день обновляют исторические рекорды. Если фондовые индексы снизятся к концу года, большую часть инвестиций могут перенаправить на золото. Это спровоцирует его удорожание. Поэтому инвесторы, которые больше не считают банковские депозиты привлекательными, могут приобретать золото. Помимо этого, есть рынок недвижимости. На рынке недвижимости в Азербайджане цены уже стабилизировались. Они могут варьироваться в зависимости от размера и вида недвижимости. Однако средний рост цен составляет 3-4%. Доход от аренды недвижимости меняется в пределах 4-5%. Отсюда следует вычесть налоги и амортизацию, что снижает доходы на 1-1,5%. Доходность недвижимости в Азербайджане не превышает 7% годовых. Это основные альтернативы, но есть и другие. К примеру, зарубежные ценные бумаги, долговые ценные бумаги и акции. Хотя ликвидность фондового рынка в Азербайджане низкая, здесь возможен огромный скачок. Например, в прошлом году мы наблюдали 100-процентный рост акций некоторых азербайджанских компаний. В некоторых компаниях цена каждой акции выросла с 0,10 AZN до 0,20 AZN. Но здесь все еще могут быть проблемы с ликвидностью. Потому что наш фондовый рынок неликвиден".