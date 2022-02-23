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Как в Азербайджане НКО конкурируют с банками?

Как в Азербайджане НКО конкурируют с банками? Согласно статистическому бюллетеню, опубликованному Центральным банком Азербайджана, доля небанковских кредитных организаций (НКО) в общем объеме кредитных вложений в стране ниже 3%. К примеру, на 1 января этого года кредитные вложения в Азербайджане сост
Финансы
23 февраля 2022 г. 17:55
Как в Азербайджане НКО конкурируют с банками?

Согласно статистическому бюллетеню, опубликованному Центральным банком Азербайджана, доля небанковских кредитных организаций (НКО) в общем объеме кредитных вложений в стране ниже 3%. К примеру, на 1 января этого года кредитные вложения в Азербайджане составили 17,12 млрд манатов, из которых 97,3% пришлось на банки, а 2,7% - НКО.

Тем не менее, наблюдения показывают, что деятельность банков в сфере кредитования охватывает далеко не все населенные пункты страны. Они более активны в столице, а также в других крупных городах и районных центрах. А те, кто живет в отдаленных селах и поселках, обращаются в НКО за кредитом. Хотя микрофинансовые организации предлагают кредиты почти в 2 раза дороже, чем банки.

Например, если в банках можно брать кредиты под 13-25% годовых, то в НКО годовая процентная ставка колеблется в пределах 20-30%. Но они также имеют свою клиентскую базу. Как же НКО конкурируют с банками? Report попытался найти ответ на этот вопрос.

Исполнительный директор Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Жаля Гаджиева говорит, что НКО удается сохранять конкурентоспособность в основном из-за финансовых ресурсов: "В банках финансовые ресурсы формируются в основном за счет средств, привлеченных от государственных структур и населения. Финансовые ресурсы НКО зависят от акционеров, иностранных инвесторов, физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Поэтому возможности НКО пойти на риск при выдаче кредита широки по сравнению с банками. Потому что они не рискуют деньгами государства и населения. Акционеры или инвесторы, вкладывающие деньги в НКО, заранее оценивают свои риск, определяют, сколько они могут заработать или потерять. Иностранный инвестор не вкладывает средства в НКО, функционирующие на рынке менее 3 лет. Но спустя 3 года, если иностранный инвестор видит, что НКО правильно использует средства своих акционеров, инвестирует в него и начинает увеличивать эти инвестиции пропорционально, траншами. Поэтому НКО могут идти на риски. Микрофинансовые организации в Азербайджане функционируют уже 20 лет. Это означает, что если за 20 лет организация уже работала с 15 инвесторами и со всеми из них продолжается сотрудничество, то это послание для акционера или инвестора, чтобы она выделила средства на расширение деятельности организации”.

В Азербайджане НКО держатся на финансовом рынке также благодаря тому, что выдают кредиты лицам, не имеющим кредитной истории, выделяют кредиты в крупных размерах без залогового обеспечения. Гаджиева расценивает это как подготовку клиентов для банков: "НКО дают кредиты начинающим предпринимателям. Клиент, которого банк сегодня считает рисковым, завтра становится для него желанным клиентом, поскольку у него уже есть кредитная история".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda BOKT-lar banklarla necə rəqabət aparır?

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