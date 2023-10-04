Как в Азербайджане компенсируются вклады в иностранной валюте в ликвидированных банках?

В случае ликвидации какого-либо банка в Азербайджане компенсация по размещенным в нем вкладам в национальной валюте выплачивается в манатах, а по вкладам в иностранной валюте - в валюте вкладов.

В случае ликвидации какого-либо банка в Азербайджане компенсация по размещенным в нем вкладам в национальной валюте выплачивается в манатах, а по вкладам в иностранной валюте - в валюте вкладов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADİF).

"Этот процесс регулируется законом ”О страховании вкладов". Если вклад в иной валюте, чем доллар США или евро, компенсация рассчитывается и выплачивается в одной из этих валют на основе официального курса, установленного Центральным банком Азербайджана на день наступления страхового случая. При наличии у одного вкладчика нескольких вкладов в одном банке, в том числе в местных филиалах и отделениях банка, либо при наличии вкладов как в национальной, так и в иностранной валюте, они суммируются и компенсируются в виде одного вклада в манатном выражении", - отмечается в сообщении.