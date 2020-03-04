Как улучшить систему ипотечного кредитования в Азербайджане?

Для сближения в Азербайджане процентных ставок по коммерческой ипотеке, предоставляемой банками, и социальной ипотеке в рамках госпрограммы, а также привлечения долгосрочных ресурсов на ипотечный рынок потребуется определенное время, считает председатель правления Банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

Как передает Report, сейчас, как и в предыдущие годы наблюдается разница в ставках коммерческой [10-14%] и социальной ипотеки [4-8%], но «этот спред сокращается и многие рынки проходили через такой период сближения ставок».

«На мой взгляд было бы позитивным для рынка, если бы еще какое-то время государство поощряло, то есть выделяло бы средства для финансирования госпрограммы ипотечного кредитования. Это задавало бы определенный уровень ставок, к которым стремится страна, и к которым должен стремиться рынок, так как их также формирует рынок», - сказал Е.Кирин.

Ссылаясь на российский опыт, он заметил, что не так давно различные программы играли большую роль в формировании ипотечных кредитных портфелей. «Уже сейчас ставка по ипотечным кредитам в России снизилась и составляет менее чем 9%. Хотя это не лучше, чем ставки в Западной Европе, но снижение до приемлемого уровня подразумевают тот уровень ставок, который доступен массовому потребителю, обычному среднестатистическому гражданину для улучшения жилищных условий», - сказал глава Банка ВТБ.

В этой связи, по его мнению, и в Азербайджане сейчас важно поддержать имеющуюся госпрограмму ипотечного кредитования, которая подразумевает оформление ипотеки через банки, которые выступают проводником этого процесса.

«Через определенный момент времени, когда ставки сблизятся, уже можно будет регулировать ипотечный рынок объемами финансирования из других источников. В частности, ипотечные бумаги могут выступать в какой-то степени инструментом для инвесторов, учитывая уровень доходности в соотношении с риском, можно секьюритизировать портфели», - сказал Е.Кирин.

Однако, по его мнению, этот инструмент был бы востребован уже сейчас, если бы доходность по ипотечным бумагам была бы выше. Сейчас при 3%-ой доходности нельзя считать их рыночным инструментом, и их покупает Центробанк.

«Сейчас избыточная краткосрочная ликвидность, к примеру, на 2 недели размещаются банками в депозиты через аукционы ЦБА или ноты, при доходности порядка в 5-7%. Соответственно эти ставки могут считаться бенчмарком. В целом же, вряд ли банки были бы основными игроками, которые вкладывали в эти инструменты», - сказал Е.Кирин.

Что касается долгосрочных ресурсов для ипотечного кредитования, то они могут появиться на определенном этапе: «Долгосрочные ресурсы имеются в накопительном страховании жизни, продолжается процесс реформирования в системе социальных отчислений, также развивается обязательное медстрахование. С развитием этих фондов, они могут выступить инвесторами в ипотечные бумаги. В мире также банки не могут быть основными инвесторами, а различные фонды –пенсионные, стратегические, которые преобладают долгосрочными ресурсами».

С учетом этого, Е.Кирин считает, что для диверсификации источников финансирования ипотеки, потребуется определенное время, но самое главное, чтобы было задано это движение в нужном направлении: «Сейчас этот процесс длительный, но возможен».