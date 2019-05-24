АБР о влиянии торгового конфликта между США и Китаем на курс доллара - ЭКСКЛЮЗИВ

Торговая война США и Китая может привести к укреплению американской валюты.

Об этом сказал Report экономист Департамента макроэкономического анализа и регионального сотрудничества Азиатского банка развития (АБР) Донгхьюн Парк.

«Это большой торговый конфликт, который затрагивает весь мир. Такие большие негативные потрясения обычно укрепляют доллар, даже если в них непосредственно вовлечены США. Примером тому является мировой финансовый кризис, который начался в США. Это был большой шок, который привел к значительному укреплению доллара. Потому что, когда происходят такие большие потрясения, такие как глобальный финансовый кризис, торговый конфликт между США и Китаем, люди обычно покупают доллары. Потому что это мировая резервная валюта номер один. Это безопасная валюта, которую можно в любое время продать. Таким образом, мы ожидаем, что что-то вроде торгового конфликта между США и Китаем окажет положительное влияние на доллар США. Другими словами, торговая война сделает американскую валюту сильнее», - сказал Донгхьюн Парк.

С другой стороны, Азиатский банк развития, по его словам, считает торговый конфликт между США и Китаем самым большим риском для азиатских экономик в плане краткосрочных перспектив роста.

«Еще несколько недель назад было много возможностей для прекращения конфликта. Но на самом деле США изменили курс и ввели очень высокие пошлины на импорт китайских товаров. Этот постоянный торговый конфликт между США и Китаем омрачает экономические перспективы Азии. Теперь еще один негативный риск для азиатской экономики - волатильность валюты, которая вернулась на некоторые уязвимые развивающиеся рынки. Например, аргентинское песо и турецкая лира несколько ослабли в последние месяцы после восстановления в IV квартале 2018 года. Это может привести к финансовой нестабильности на развивающихся рынках»,- сказал экономист АБР, подчеркнув, что азиатские экономики, как правило, имеют прочные основы, которые защитят их от внешних потрясений.

Отметим, что в начале мая торговая война США и Китая разгорелась с новой силой. Президент США Дональд Трамп грозит Си Цзиньпину введением 25%-ной пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 500 млрд долларов, т. е. практически на весь китайский импорт в США. 10 мая уже вступили в силу 10%-ные пошлины на товары из Китая стоимостью 200 млрд долларов в год. Следом, 11 мая, Трамп дал указание начать процесс повышения таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на 300 млрд долларов. Пекин ответил введением пошлин в размере 5–25% на импорт из США стоимостью 60 млрд долларов. Они начнут действовать с 1 июня.

Глава американского минторговли Уилбур Росс заявил, что США могут начать вводить дополнительные пошлины в отношении стран, которые намеренно занижают стоимость нацвалют по отношению к доллару.

В минторговли также добавили, что разработают критерии для определения стран, которые манипулируют курсом национальной валюты.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отвергла подозрения США в махинациях с валютным курсом. Набиуллина подчеркнула, что Россия придерживается плавающего курса рубля, а ЦБ проводит закупки валюты в рамках «бюджетного правила», которое направлено на обеспечение независимости экономики России от цен на нефть.

Илаха Мамедли