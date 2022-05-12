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Как российско-украинская война влияет на деятельность банков Азербайджана?

Как российско-украинская война влияет на деятельность банков Азербайджана? Санкции, введенные западными государствами в отношении российских банков после начала российско-украинской войны, согласно прогнозам, парализуют этот сектор. Шок, царивший в банках в первые недели войны, постепенно проходит, и банки продолжают свою работу
Финансы
12 мая 2022 г. 16:12
Как российско-украинская война влияет на деятельность банков Азербайджана?

Санкции, введенные западными государствами в отношении российских банков после начала российско-украинской войны, согласно прогнозам, парализуют этот сектор. Шок, царивший в банках в первые недели войны, постепенно проходит, и банки продолжают свою работу в сложившихся условиях. Какова ситуация в банках, осуществляющих взаимные операции с российскими банками?

Как сообщили Report из банковских кругов, в настоящее время, кроме 5-6 банков, в деятельности других продолжаются трудности, связанные с санкциями в отношении России.

Австрийский Raiffeisen Bank не разрешает переводы из Азербайджана (большинство счетов азербайджанских банков находятся в этом банке) в долларах и евро даже не попавшим под санкции банкам России. Также российские банки не принимают долларовые переводы.

В настоящее время российские банки принимают только переводы в рублях. В целом в примерно 20 банках Азербайджана такая же ситуация.

Банк ВТБ Азербайджан может осуществлять переводы только в рублях. Кредитная политика банка также несколько изменилась. До войны банк выдавал кредиты под 15-18%, сейчас довел процентную ставку до 21%.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) заявил, что изучает влияние отключения банков соседней страны от SWIFT на банковский сектор Азербайджана.

По словам генерального директора ЦБА Фарида Османова, в настоящее время проблем с расчетными операциями нет: "На корреспондентских счетах ужесточены условия комплаенса (Compliance -соответствие)".

Отметим, что в Азербайджане действуют 26 банков.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya-Ukrayna müharibəsi Azərbaycan banklarının fəaliyyətinə necə təsir edir?

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