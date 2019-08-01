Доллар подскочил до максимума за два года на решении ФРС

Доллар подскочил на форексе вечером в среду на итогах заседания ФРС, где американский Центробанк впервые за 11 лет принял решение снизить процентную ставку.

Как передает Report со ссылкой на finanz.ru, хотя Федрезерв уменьшил стоимость займов на 0,25 процентного пункта (до 2-2,25% годовых) в полном соответствии с ожиданиями рынка и пожеланиями президента Дональда Трампа, требовавшего срочно ослабить доллар ради ускорения экономики, индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым валютам, отреагировал ростом и обновил максимальные значения более чем за два года,

На 23.06 он прибавил 0,55% и находился на отметке 98,363 пункта, максимальной с мая 2017 года. Евро к доллару обновил двухлетний минимум, падая на 0,8%, до 1,1067 доллара за евро. Курс доллара на МосБирже подскочил на 55 копеек меньше чем за час и достиг максимума за недели - 63,82 рубля (на 21.52 мск). Рынок акций США обвалился рекордно с мая: к 23.08 индекс Dow Jones потерял 1,23%, S&P 500 - 1,08%, а высокотехнологичный Nasdaq - 1,19%. Рынок ждал смягчения от ФРС - фьючерсы на ставку закладывали снижение с вероятностью почти 100%, а представители Федрезерва в течение нескольких недель готовили публику, заявляя о неопределенности в мировой экономике и рисках, исходящих от торговых войн, отмечает экономист ING Джеймс Найтли.

Однако итоги заседания показали, что ФРС все еще сомневается в том, чтобы начинать полноценный цикл снижения, указывает он: базовым сценарием остается «уверенный» рост экономики и «сильный рынок» труда.

Кроме того, решение по ставке принято не единогласно - президент Федерального резервного банка Канзаса Эстер Джордж и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен высказались за то, чтобы сохранить ее на прежнем уровне.

Рынок ждет от Федрезерва еще три шага по снижению до конца 2020 года, но в релизе ФРС намеков на это нет, говорит Найтли. По его прогнозу, ФРС с большой вероятностью снизит ставку еще раз в сентябре, после чего возьмет паузу.