Как пресечь незаконные действия банков?

Участь других банков показала, что имеют место незаконные действия со стороны руководителей банков

Пандемия не обошла стороной и банковский сектор, считающийся главной артерией экономики. В период карантинного режима деятельность банков была полностью или частично ограничена. Закрытие ряда сфер деятельности негативно отразилось на доходах, что привело к просрочке выплат по кредитам, значительно сократились банковские вклады.

Кроме того, негативные тенденции в этот период не обошли стороной вкладчиков, являющихся участниками банковских операций. После закрытия четырех банков в стране возникли трудности с возвратом вкладов вкладчикам, так как временно заблокировано более 60 млн манатов, принятых незаконно в качестве вкладов.

Незаконные действия банков обеспокоили участников рынка и это рикошетом ударило по авторитету банковской системы в стране. Этот список пополнился еще больше, когда появилась информация о присвоении миллионных средств председателем закрытого в 2016 году ОАО Zaminbank Надиром Исмаиловым.

Затем распространилась информация об аресте Ульви Ильдырымзаде - сына владельца закрывшегося в апреле этого года AmrahBank Юниса Ильдырымзаде. У.Ильдырымзаде был советником председателя Наблюдательного совета AmrahBank Ю.Ильдырымзаде.

Разумеется, все эти нелицеприятные события в банковском секторе произошли задолго до пандемии.

Report исследовал причины незаконных действий в банках и какие шаги следует предпринять для их предотвращения.

В стране несколько раз были выявлены факты присвоения денег вкладчиков руководителями или отдельными ответственными лицами банков. Несколько дней назад сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией задержали председателя ОАО Zaminbank Надира Исмаилова за присвоение более 20 миллионов манатов.

Какие же шаги следует предпринять, чтобы предотвратить подобные явления?

Эксперт по банковской сфере Экрем Гасанов сообщил Report, что проблемы в банках создают в основном сами руководители банков:

"Источником этого является предоставление искусственных, незаконных кредитов. Большинство проблемных банковских кредитов - это средства, которые руководители банков предоставляют своим компаниям, родственникам или каким-либо лицам в форме взяток, и они не возвращаются. Эти средства – деньги не самого банка, а вкладчиков, компаний, которые доверились банкам. В нормальных банковских системах таких случаев нет, а если и есть, их сразу же пресекают. Поскольку банки работают не на свои, а на чужие деньги, над ними должен стоять надзорный орган. Поэтому Центральный банк (ЦБА) выдает лицензии банкам и, в частности, устанавливает правила, регулирующие их кредитную деятельность. В то же время, ЦБА должен постоянно контролировать деятельность банков".

По его словам, осуществление банковского надзора не так уж и сложно. Если пойти в любой банк и просмотреть все кредитные документы, можно с легкостью определить, какие кредиты руководители банков выдали незаконно. Мы увидим, что это долгосрочные кредиты, на очень большую сумму, с низкой процентной ставкой, с низкой залоговой стоимостью или вообще без залога, и тот, кто его получает, почти не имеет бизнеса. Для определения этого не требуется особых знаний или таланта. ЦБА, как надзорный орган, не может не видеть этого. Для осуществления этого контроля не нужно создавать отдельную структуру. Во всем мире существует орган банковского надзора. Просто этот орган должен знать свою работу, быть честным, не допускать воровства средств вкладчиков".

Комментируя произошедшее в ОАО Zaminbank, эксперт сказал: "Zaminbank был объявлен банкротом 4 года назад. Этот банк был закрыт на основании решения Палаты по надзору за финансовыми рынками. С марта 2016 года полномочия по банковскому надзору перешли Палате. Тогда, аннулируя лицензию Zaminbank, Палата заявила, что этот банк всегда предоставлял искаженные финансовые отчеты. Получается, что эти искаженные отчеты были представлены в Центральный банк. В таком случае, ЦБА должен был принять соответствующие меры. В возникновении всех этих проблем непосредственно виноват и орган банковского надзора.

Законодательство позволяет избежать таких ситуаций. Участь других банков показала, что имеют место незаконные действия со стороны руководителей банков. Но будем учитывать, что над ними существует и государственный контроль. ЦБА не выполнял свои полномочия должным образом, и в результате руководители банков присвоили крупную сумму денег".