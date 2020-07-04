О нас
Report Georgia

Как повлияет пандемический кризис на Черноморский регион?

Как повлияет пандемический кризис на Черноморский регион? При этом по Азербайджану в ЕБРР прогнозируют снижение ВВП в этом году на 3%. В МВФ предполагают, что ВВП страны сократится на 2,2%, а в ВБ – 2,6%.
Финансы
0
4 июля 2020 г. 18:10
Как повлияет пандемический кризис на Черноморский регион?

В Черноморском регионе спад ВВП в этом году может составить 4,7%, который в следующем году перейдет на умеренный рост на уровне 2,5%, а в 2022 году рост прогнозируется на уровне 3%.

Как передает Report со ссылкой на отчет Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) "Пандемический кризис и Черноморский регион - влияние, политика", по прогнозу МВФ сокращение ВВП в регионе в 2020 году ожидается на уровне 5%, при росте в следующем году на 4%; по прогнозу ЕБРР, минус 4% в этом и рост на 5% в следующем году.

В том числе по Азербайджану в ЕБРР прогнозируют снижение ВВП в этом году на 3%. В МВФ предполагают, что ВВП страны сократится на 2,2%, а в ВБ – 2,6%.

"Всего страны региона только в виде фискальных мер поддержки потратили на борьбу с кризисом 2–14% ВВП. Суммарно это около 125 млрд долларов США - 4,1–4,5% ВВП. Помимо увеличения расходов на здравоохранение и социальную поддержку, помощь также выражалась в гарантировании кредитов бизнесу и отсрочке платежей. Международные же банки развития в кризис оказались на развилке: спрос на их финансирование вырос, но ресурсы остались прежними. После кризиса 2008 года государства сократили объем госрасходов, тогда как активность частных инвесторов также снизилась на фоне стремления к снижению долговой нагрузки — оба фактора увеличили спрос на финансирование от банков развития, но это привело к эрозии их показателей достаточности капитала. При этом, в отличие от коммерческих банков, которым была предоставлена дополнительная ликвидность, международные банки развития (МБР) не получили аналогичной поддержки", - считают аналитики ЧБТР.

По их мнению, инвесторы ждут быстрого восстановления мировой экономики, но, если ожидания не оправдаются, рынки ждет повторная коррекция, несмотря на массивные меры поддержки. При этом, если коммерческим банкам в качестве антикризисной меры регуляторы предоставили дополнительную ликвидность, то МБР пока не могут обеспечить рост спроса на финансирование из-за нехватки нового капитала — в вопросе о том, являются ли эти институты больше финансовыми или социальными, крупнейшие страны мира разошлись еще в 2018 году.
 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

ЕЦБ выпустил обновленные банкноты евро
ЕЦБ выпустил обновленные банкноты евро
4 июля 2020 г. 10:08
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.07.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.07.2020)
4 июля 2020 г. 09:43
Мосбиржа запускает торги иностранными акциями
Мосбиржа запускает торги иностранными акциями
3 июля 2020 г. 19:02
Fitch: Страхование иного чем жизнь в Азербайджане зависит от официальных тарифов
Fitch: Страхование иного чем жизнь в Азербайджане зависит от официальных тарифов
3 июля 2020 г. 18:12
Цена золота может достичь 1 900 долларов - ПРОГНОЗ
Цена золота может достичь 1 900 долларов - ПРОГНОЗ
3 июля 2020 г. 13:30
Европейские банки создают новую платежную систему
Европейские банки создают новую платежную систему
3 июля 2020 г. 11:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2020)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2020)
3 июля 2020 г. 10:17
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.07.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.07.2020)
3 июля 2020 г. 09:23
Спрос на доллар на валютном аукционе повысился
Спрос на доллар на валютном аукционе повысился
2 июля 2020 г. 15:05
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.07.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.07.2020)
2 июля 2020 г. 10:15

Последние новости

18:58
В связи со взрывом на заводе в Турции, задержали троих подозреваемых В регионе
18:40
Более 500 улиц и проспектов в Баку были продезинфицированы Здравоохранение
18:13
В Молдове COVID-19 заразились почти 18 тыс. человек Другие страны
18:10
Как повлияет пандемический кризис на Черноморский регион? Финансы
18:01
Европол вскрыл преступный чат, арестовано свыше тысячи человек Другие страны
17:54
В Азербайджане за финпомощью обратились более 146 тыс. налогоплательщиков Бизнес
17:25
В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 100 тыс. Другие страны
17:04
ФотоВ Исмаиллы полиция прервала застолье по случаю возвращения сына из армии Происшествия
17:04
На электростанции в Иране произошел взрыв В регионе
16:36
TAP уверен в начале поставок газа в Италию в IV квартале Энергетика
15:57
В Беларуси зарегистрированы 273 новых случая заражения COVID-19 Другие страны
15:25
В ходе рейдов АПБА выявило нарушения на 78 объектах Здравоохранение
14:25
В Японии 15 человек погибли из-за ливней - ОБНОВЛЕНО Другие страны
14:23
ФотоПолиция проводит рейды в крупных супермаркетах Баку Происшествия
14:08
В Иране из-за коронавируса скончались до 150 человек за сутки В регионе