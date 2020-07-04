Как повлияет пандемический кризис на Черноморский регион?

При этом по Азербайджану в ЕБРР прогнозируют снижение ВВП в этом году на 3%. В МВФ предполагают, что ВВП страны сократится на 2,2%, а в ВБ – 2,6%.

В Черноморском регионе спад ВВП в этом году может составить 4,7%, который в следующем году перейдет на умеренный рост на уровне 2,5%, а в 2022 году рост прогнозируется на уровне 3%.

Как передает Report со ссылкой на отчет Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) "Пандемический кризис и Черноморский регион - влияние, политика", по прогнозу МВФ сокращение ВВП в регионе в 2020 году ожидается на уровне 5%, при росте в следующем году на 4%; по прогнозу ЕБРР, минус 4% в этом и рост на 5% в следующем году.

В том числе по Азербайджану в ЕБРР прогнозируют снижение ВВП в этом году на 3%. В МВФ предполагают, что ВВП страны сократится на 2,2%, а в ВБ – 2,6%.



"Всего страны региона только в виде фискальных мер поддержки потратили на борьбу с кризисом 2–14% ВВП. Суммарно это около 125 млрд долларов США - 4,1–4,5% ВВП. Помимо увеличения расходов на здравоохранение и социальную поддержку, помощь также выражалась в гарантировании кредитов бизнесу и отсрочке платежей. Международные же банки развития в кризис оказались на развилке: спрос на их финансирование вырос, но ресурсы остались прежними. После кризиса 2008 года государства сократили объем госрасходов, тогда как активность частных инвесторов также снизилась на фоне стремления к снижению долговой нагрузки — оба фактора увеличили спрос на финансирование от банков развития, но это привело к эрозии их показателей достаточности капитала. При этом, в отличие от коммерческих банков, которым была предоставлена дополнительная ликвидность, международные банки развития (МБР) не получили аналогичной поддержки", - считают аналитики ЧБТР.

По их мнению, инвесторы ждут быстрого восстановления мировой экономики, но, если ожидания не оправдаются, рынки ждет повторная коррекция, несмотря на массивные меры поддержки. При этом, если коммерческим банкам в качестве антикризисной меры регуляторы предоставили дополнительную ликвидность, то МБР пока не могут обеспечить рост спроса на финансирование из-за нехватки нового капитала — в вопросе о том, являются ли эти институты больше финансовыми или социальными, крупнейшие страны мира разошлись еще в 2018 году.

