Как повлияет пандемия коронавируса на страховой рынок?

По общим оценкам пандемия коронавируса приведет в этом году к снижению ВВП во всем мире от 6 до 15%. Продолжающийся карантин чреват утратой четверти экономики стран мира.

Об этом Report сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA).

Вирус, впервые проявившийся в Китае в декабре прошлого года и получивший название COVID-19, в настоящее время распространен по всему миру. Он породил угрозу для жизни людей и оказал негативное влияние на экономику стран. Таким образом, вирус привел к изменению динамики спроса и предложения в глобальной экономике. Одним из основных факторов, приведших к снижению предложения, стало прекращение производства в Китае, покрывавшем четверть мирового производства и являвшимся важнейшим звеном в цепочке поставок. Наиболее пострадали от пандемии экономика США и Южной Европы.

По мнению экспертов, Германия может компенсировать потерю, увеличив экспорт машин и их стоимость, а для Испании и Италии, живущих за счет туризма, эта потеря будет невосполнимой. Надо отметить, что удручающая ситуация в экономике Италии, по сути, продолжается уже много лет. До кризиса уровень безработицы составлял 9,8%. Рост государственного долга, составляющий 138% ВВП страны, еще более усугубил положение дел. Министерство экономики Италии прогнозирует снижение ВВП еще на 6% в течение года.

В секторе услуг Европейского Союза работают 73% населения, что составляет 62% ВВП. Поэтому чем дольше длится строгий карантин, тем более усугубляется спад. По прогнозам Еврокомиссии, в 2020 году вместо ожидаемого роста ВВП в ЕС произойдет спад на 1%, и это еще несколько оптимистичный прогноз.

В настоящее время основной целью стран мира является поиск баланса между спасением жизни людей и экономией. Эпидемия наиболее негативно отразилась на туристическом секторе и отелях, потери в этих областях составили почти 90 и даже 100%.

Закрытие границ между странами, прекращение торговых и туристических связей привел к большим финансовым потерям. Пандемия не обошла стороной и страховой рынок. Правда, страховые компании предпринимают различные меры для сохранения финансовой стабильности и сведения ущерба к минимуму. Несмотря на это, разнится динамика по различным видам страховой продукции. Пока объемы продаж некоторой страховой продукции снижались быстрыми темпами, другая продукция не претерпела особых изменений.

Коронавирус повлек изменения и в прогнозах экспертов по страховому рынку в этом году. Если раньше эксперты прогнозировали рост на мировом страховом рынке на 6-7% (за исключением страхования жизни), то при нынешнем раскладе спад может охватить не только страховой, но и в целом, весь мировой рынок. Это снижение может в наибольшей степени отразиться на странах с крупной экономикой и большим населением.

В рамках превентивных мер, осуществляемых в целях предотвращения распространения коронавируса, людей призывают оставаться дома и продолжать свою деятельность в домашних условиях. Применительно к страховому рынку это может привести к электронизации деятельности страховых компаний и сокращению непосредственного контакта их сотрудников с гражданами.

По мнению главы Страхового общества Турции Атиллы Бенли, продолжение деятельности компаний в условиях карантина приведет к росту спроса на страхование кибербезопасности, предоставляемое корпоративным клиентам и широко используемое в различных странах мира. В то же время замедление экономики и снижение расходов потребителей могут привести к росту спроса на кредитное страхование.

По мнению президента Союза страховщиков России Игоря Юргенса, участники страхового рынка не пострадают напрямую от пандемии, однако косвенные последствия неизбежны. Именно по этой причине на некоторых территориях с падением объемов продаж косвенные потери превысили 50%.

По мнению российских экспертов, с развитием подобного сценария страхование от несчастных случаев на производстве и болезней может снизиться на четверть. Добровольное медицинское страхование, страхование имущества и страхование жизни снизятся еще на 20%.

Аналитики не исключают резкого снижения страховых взносов: для страхования жизни снижение может составить до 40%, для обязательного страхования от несчастных случаев и болезней - 35% и до 30% для медицинского страхования и страхования имущества для физических лиц.

Отметим, что вышеупомянутый прогноз был предоставлен аналитиками компании "Эксперт-РА". Эксперты других компаний тоже склоняются к пессимистичному сценарию.