Как поступит Азербайджан с оставшейся частью дорожного кредита ВБ?

Всемирный банк (ВБ) продлил срок реализации "Третьего дорожного проекта в Азербайджане", предусматривающего реконструкцию автодороги Баку-Шамахы и Еникенд-Шорсулу, на 9 месяцев.

Как сообщили Reportв бакинском представительстве ВБ, закрытие проекта предполагалось до конца июня 2020 года, но на основе обращения правительства Азербайджана о реструктуризации его было принято решение продлить до конца марта 2021 года.

«В течение этого периода времени будет разработан новый дорожный проект, на финансирование которого и будут направлены оставшиеся 64 миллиона долларов США из кредита на "Третий дорожный проект"», - отметили в банке, подчеркнув, что в рамках нового проекта предусматривается реконструкция региональной автодороги. Название дороги пока не раскрывается.

По состоянию на середину июня 2020 года, общая сумма освоенной части кредита ВБ на этот проект составляет около 310,1 млн долларов США (82,4% от общих обязательств банка, включая дополнительное финансирование).

“Выполнение всех основных мероприятий в рамках проекта было своевременно завершено, за исключением подкомпонента по строительству отделений по техническому обслуживанию дорог и складов для трех подразделений по обслуживанию автомагистралей. А работы по реконструкции участков дорог в рамках автомагистралей М3 и М4 завершены открыты для движения», - отметили в банке.

Отметим, что проект состоит из трех компонентов: первый - улучшение автомагистрали, включая модернизацию 94-километрового участка автомагистрали М4 Баку-Шамахы и 48-километрового участка автомагистрали М3 Еникенд-Шорсулу до четырехполосной автомагистрали, второй - поддержка реформы технического обслуживания автомагистралей (управление и финансирование автомобильных дорог Азербайджана), третий - управление проектом и институциональная поддержка ЗАО «Азербайджанские автомобильные дороги», включая техническую помощь и финансирование дополнительных затрат на реализацию проекта. Стоимость первого компонента составляет 448,1 млн долларов США, второго компонента – 25 млн долларов США и третьего – 4 млн долларов США.

Совет директоров ВБ в мае 2010 года утвердил предоставление Азербайджану кредита в размере 241,6 млн долларов США на реализацию третьего проекта улучшения автомобильных дорог. Кредит был сформирован из двух частей. В частности, 171,6 млн долларов США выделено по условиям Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на 17 лет с 4-летним льготным периодом. Еще 70 млн долларов США предоставлено по условиям Международной ассоциации развития (МАР) на 20 лет с 10-летним льготным периодом. Первоначальная стоимость проекта составляла 356,15 млн долларов США, с учетом доли участия правительства Азербайджана. В 2016 году Азербайджан привлек у ВБ дополнительное финансирование на 140 млн долларов США, а доля правительства в рамках данного кредитного соглашения составляла 43,5 млн долларов США.

Азербайджан присоединился к группе Всемирного банка в 1992 году.