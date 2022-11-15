Как обеспечение корпоративных облигаций госгарантией повлияет на рынок?

Через несколько месяцев в Азербайджане будет внедрен механизм обеспечения корпоративных облигаций государственной гарантией.

Через несколько месяцев в Азербайджане будет внедрен механизм обеспечения корпоративных облигаций государственной гарантией.

Report спросил у экспертов, как новый механизм повлияет на рынок.

Эксперт Халид Керимли заявил, что за последние 15 лет государство выдавало гарантии только на вклады, размещенные в банках, а Фонд страхования вкладов (ADIF) частично застраховал депозиты физических лиц: "Это сделало банковские вклады более привлекательными по сравнению с корпоративными облигациями и замедлило развитие рынка капитала. В этом случае компании испытывают трудности с привлечением средств путем выпуска облигаций и вынуждены брать кредиты у банков. Хотя для экономического развития необходимо развивать рынок капитала, в том числе рынок корпоративных облигаций. А развитие рынка акций - это следующий этап. В нынешнем состоянии низкий уровень доверия к компаниям и, следовательно, к облигациям, которые они выпускают, плюс гарантии государства на конкурентном рынке (депозиты) препятствуют развитию рынка капитала”.

По его словам, подобный шаг государства повысит доверие к рынку облигаций: "Такая гарантия не предоставляется ни в одной стране. Это очень серьезный шаг для развития рынка. Например, государство обеспечивает гарантией вложение на 100 тыс. манатов, которые будут возвращены инвесторам, если эмитент не выполнит свои обязательства. То есть государство берет на себя риски инвесторов. Просто должна быть нормальная оценка, чтобы ресурсы государства не расходовались неэффективно".

Замдиректора одной из инвестиционных компаний Парвана Гасымова также считает, что предоставление государственной гарантии на корпоративные облигации приведет к значительному оживлению рынка: "Инвесторы всегда интересуются гарантиями. Они хотят знать, какова будет судьба денег, которые они вложат, если компания закроется и не сможет выполнять обязательства? Это важный шаг, который положит конец беспокойству владельцев инвестиций, поможет привлечь инвесторов, не склонных к риску, на рынок капитала”.