Крах на рынке нефти негативно сказался на биржевых индексах в Нью-Йорке

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник резко понизились на фоне ситуации на рынке нефти, где в понедельник cтоимость майских фьючерсов на нефть WTI впервые в истории США опустилась до отрицательных показателей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в первые минуты после начала операций промышленный индекс Dow Jones понизился на 539 пунктов (-2,28%) - до отметки 23 110 пунктов. Это следует из информации на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 46,05 пункта (-1,63%) и оказался на отметке 2 776 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 87,04 пункта (-1,02%) - до 8 473 пунктов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в начале операций на бирже оказалась на уровне 14,29 долларов США за баррель.

Комментируя сложившуюся ситуацию, газета The Wall Street Journal отметила, что меры, предпринятые для предотвращения распространения коронавируса, нанесли тяжелейший удар по мировому нефтяному рынку, который "находится в состоянии конвульсий".

"Весь тот опыт, который был накоплен участниками нефтяного рынка на протяжении 50 или 100 лет, оказался под вопросом, - привела газета мнение руководителя департамента исследований сырьевого рынка Commerzbank Юджина Уайнберга. - Все испытали шок". "Ситуация на рынке служит сигналом для нефтедобывающих компаний о том, что им необходимо быстрыми темпами снижать уровень добычи в связи с огромным объемом нефти на рынке", - в свою очередь отметил в интервью The Wall Street Journal главный экономист сырьевого трейдера Trafigura Саад Рахим.