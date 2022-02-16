Как граждане Азербайджана могут приобрести акции иностранных компаний?

В Азербайджане немало людей, которые вкладывают деньги в акции ведущих компаний США и Европы, получают доход от колебания цен, выплаты дивидендов.

В Азербайджане немало людей, которые вкладывают деньги в акции ведущих компаний США и Европы, получают доход от колебания цен, выплаты дивидендов.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году объемы дивидендных платежей во всем мире сократились на 8% - до 1,64 трлн долларов США, но уже в 2021 году эта цифра выросла на 21% - до 1,97 трлн долларов на фоне восстановления экономики. А в 2022 году рост предположительно составит 6% - примерно 2,09 трлн долларов. Как видно, сумма немаленькая, и азербайджанские инвесторы могут получить свою долю. Но как можно заработать деньги на акциях?

Report побеседовал с заместителем директора одной из инвестиционных компаний страны Джафаром Ибрагимли.

По словам Ибрагимли, в последние годы интерес граждан Азербайджана к покупке акций за рубежом возрос: "10-15 лет назад доходность депозитов, размещенных в банках Азербайджана в иностранной валюте, была достаточно высокой, поэтому никто не задумывался об инвестициях за рубежом. То есть для граждан появились возможности получения дохода при краткосрочных инвестициях внутри страны. По мере развития экономики, роста конкуренции доходы снижаются, а интерес к акциям иностранных компаний растет".

Ибрагимли отметил, что граждане Азербайджана, желающие приобрести ценные бумаги на биржах Турции, Европы, США, могут обратиться к ним: "Его средства находятся под нашим контролем, мы проводим операцию и регулярно отчитываемся перед регулирующим органом. Этот отчет включает персональные данные клиента, информацию о его ценных бумагах и других операциях. Полученные ценные бумаги хранятся на счету инвестиционной компании, а не физических лиц. Кроме того, физические лица могут заключать договоры с иностранными инвестиционными компаниями в электронном виде без посредничества местных инвестиционных компаний, открывать счета, переводить деньги, заказывать ценные бумаги у иностранных инвестиционных компаний или самим осуществлять их покупку и продажу через онлайн-платформу. В целом же, этот процесс невозможен без посредничества".

"После того как компания выплачивает дивиденды, они поступают на инвестиционный счет гражданина в инвесткомпании. Далее гражданин может подать заявку в банк о получении денег. А когда посредничество осуществляет иностранная брокерская компания, эти средства перечисляются на местный банковский счет гражданина", - сказал он.

По словам эксперта, инвесторы могут онлайн отслеживать изменения цен на иностранные акции через платформы инвестиционных компаний: “Помимо них существуют открытые международные сайты, где можно видеть цены, совершать операции купли-продажи. Предположим, вы заключили договор с иностранной брокерской компанией на покупку иностранных акций. У этой брокерской компании есть система для проведения интерактивных транзакций. После открытия счета и оплаты вам будет предоставлен доступ в систему, где вы сможете покупать и продавать ценные бумаги. Процесс аналогичен и при работе с местными компаниями".