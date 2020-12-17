Как экскалация ситуации в регионе сказалась на работе ЧБТР

Дмитрий Панкин: Политическая стабильность - необходимое условие для реализации трансграничных проектов

В среднесрочной перспективе Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) сохраняет стратегический приоритет - финансирование инфраструктуры, включая муниципальную инфраструктуру, в странах-членах банка.

Как передает Report, об этом сообщил президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин в интервью «Интерфакс Украина».

«Как все мы знаем, смягчение денежно-кредитной политики и экспансионистская фискальная политика привели к появлению достаточной глобальной ликвидности, что выгодно как развитым, так и развивающимся странам. Как банк развития, мы стараемся направить это дешевое финансирование на реальную экономическую деятельность в странах-членах ЧБТР.

Естественно, другие игроки тоже хотят использовать эту возможность для инвестиций. Однако проблемы с политической стабильностью могут препятствовать или, в лучшем случае, отсрочить эти инвестиции. Чтобы в полной мере воспользоваться этой достаточной ликвидностью странам необходимы стабильность, действующее верховенство закона, надлежащее управление и другие соответствующие факторы. Это особенно актуально для инвестиций в инфраструктуру. Следует помнить, что после использования существующих возможностей для дальнейшего роста потребуются новые инвестиции. Неадекватная инфраструктура может создать реальные узкие места для роста», - считает Д.Панкин.

Отвечая на вопрос о влиянии недавней эскалации в регионе (Армения-Азербайджан, Турция-Греция) и продолжающейся напряженности между Украиной и Россией на работу банка, президент ЧБТР отметил:

«За свою долгую историю Черноморский регион столкнулся с множеством проблем, противоречий и напряженности. Несмотря на это, нашим странам и народам всегда удавалось разобраться с ними и продолжить сотрудничество. Основная корпоративная ценность ЧБТР заключается в том, чтобы сосредоточить внимание на нашем мандате регионального развития и не допускать политических споров и соображений в зал Совета директоров. Мы оцениваем все проекты без каких-либо политических предубеждений, а по их развитию и финансовым качествам».

В качестве примера он упомянул о вкладе ЧБТР в крупнейший проект разработки газоконденсатного месторождения «Шах Дениз-2», в рамках которого газ для Южнокавказского трубопровода идет из Азербайджана через Грузию в Турцию.

«Безусловно, политическая стабильность - необходимое условие для реализации трансграничных проектов, особенно если речь идет о долгосрочных инвестициях в инфраструктуру. Так что в нынешних условиях идеи таких проектов, как Черноморское кольцо, имеют мало шансов на реализацию. Тем не менее, двусторонние проекты меньшего размера могут быть согласованы и реализованы», - подытожил Д.Панкин.

Как сообщал ранее в интервью Report президент ЧБТР, у банка есть стратегическая установка на расширение участия в региональных инфраструктурных проектах Азербайджана, реализация которой во многом будет зависеть от спроса на такое участие со стороны правительств и спонсоров таких проектов.

«Среди существующих региональных проектов можно отметить наше кредитование SOCAR в Турции: азербайджанская компания, оперирующая в Турции, поддерживает развитие товарооборота между Россией, Турцией и Азербайджаном. Мы предоставили ряд кредитных линий турецким банкам в Грузии и греческим банкам в Румынии. Также можно отметить наши проекты на Украине по расширению мощностей элеваторов в причерноморских регионах, необходимых для наращивания поставок зерна в другие страны-члены банка.

Мы с удовольствием рассмотрели бы возможности участия в проектах, связанных с расширением или продлением существующих трубопроводов в нашем регионе, таких как Трансадриатический трубопровод (TAP) и Трансанатолийский трубопровод (TANAP), или в других проектах по расширению доступа Азербайджана на международные рынки через страны региона. Содействие развитию инфраструктуры, поддерживающей экономические взаимосвязи между странами-членами банка, является одним из основных наших приоритетов. Например, мы были бы готовы рассмотреть участие в повышении пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс или в проектах развития линий электропередач между нашими странами, например, между Азербайджаном и Россией, Грузией или Турцией», - сказал ранее Д.Панкин.

Напомним, что среднесрочная стратегия банка для Азербайджана на 2019-2022 годы предполагает увеличение финансирования инфраструктурных проектов в странах-членах.

Отметим, что капитал Азербайджана, являющегося одной из 11 стран-членов банка, в этом финансовом учреждении составляет 100 млн евро. Это 5,03% от общего капитала ЧБТР с капиталом в 1 млрд 990 млн евро.