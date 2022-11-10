Как долго будет снижаться стоимость биткоина?

За последние два дня рынок криптовалют резко потерял в цене. Все началось после того, как глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил о том, что торговая платформа FTХ обратилась к ним за помощью в связи с серьезным кризисом ликвидности.

За последние два дня рынок криптовалют резко потерял в цене. Все началось после того, как глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил о том, что торговая платформа FTХ обратилась к ним за помощью в связи с серьезным кризисом ликвидности.

Стоимость FTT, собственного токена криптовалютной биржи FTX, обвалилась более чем на 70% за сутки. Резкое падение цен на токены потянуло за собой весь рынок. Биткоин, ведущая криптовалюта в мире, потерял более ¼ своей стоимости за последние пять дней. Его цена упала до 15,7 тыс. долларов США, обновив минимум с ноября 2020 года. Всего за сутки трейдеры потеряли 717 млн долларов США.

Эксперт по криптовалютам Эльнур Гулиев в заявлении Report сказал, что происходящее на рынке криптовалют в последние два дня было результатом спекулятивных манипуляций.

"Хотя резкое снижение спровоцировали события на рынке FTX, основная причина – "киты" на рынке криптовалюты. Из-за объема криптовалюты, которую они концентрируют в своих руках, они могут оказать значительное влияние на рынок. "Киты" создают искусственный избыток предложения на черном рынке, и тем самым провоцируют удешевление криптовалюты. Цель здесь состоит в том, чтобы скупить биткоины подешевле у новых участников рынка. Как только это происходит, цена снова идет вверх. Я предполагаю, что биткоин подешевеет до 14 тысяч долларов США, но не ниже", - сказал эксперт.

По его словам, ключевым фактором, который снизит волатильность на рынке криптовалют и обеспечит его дальнейшее развитие, является приход в этот сектор крупного капитала:

"Мы пока не видим на рынке криптовалют крупные корпорации и инвестиционные фонды. Основным фактором, удерживающим их от значительных инвестиций, является отсутствие регулирования и механизмов контроля в этом секторе. В этом смысле критическое состояние рынка FTX может привести к усилению контроля со стороны регулирующих органов. В долгосрочной перспективе это будет стимулировать внедрение криптовалют в реальном секторе, что обеспечит рост их цен".

Эксперт отмечает, что ведущая криптовалюта потеряла в стоимости почти в 4 раза с начала года: "Это прямое следствие негативных процессов, протекающих в мировой экономике. Нарушение глобальной цепочки поставок, рост цен на энергоносители, климатическая аномалия и, наконец, российско-украинская война привели к ускорению инфляционных процессов во всем мире. Чтобы остановить рост цен, центральные банки начали повышать учетные ставки. Не остались в стороне от этого процесса и США. Федеральная резервная система (ФРС) прибегла к более жесткой денежно-кредитной политике, чтобы обуздать инфляцию.

С марта учетная ставка систематически повышается. Поскольку это значительно повысило привлекательность государственных ценных бумаг США, интерес инвесторов к этим инструментам возрос. Таким образом, начался приток инвесторов из рискованных активов в более устойчивые. Криптовалюта же занимает первое место в списке рискованных активов. Цель ФРС - снизить инфляцию до целевого уровня 2%. Как только в риторике ФРС появятся тенденции к смягчению, цены на рынке криптовалют снова начнут расти".