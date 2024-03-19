Кабмин внес изменения в форму составления информации для перевозки валютных средств

Кабинет министров внес изменения в "Форму составления информации и документов, представляемых в Службу финансового мониторинга при трансграничном перемещении валютных средств и национальной валюты" от 23 сентября 2023 года.

Кабинет министров внес изменения в "Форму составления информации и документов, представляемых в Службу финансового мониторинга при трансграничном перемещении валютных средств и национальной валюты" от 23 сентября 2023 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, отныне Государственный таможенный комитет при передаче в Службу финансового мониторинга данной формы должен также указать причину, по которой информация и документы подлежат мониторингу.

В случае, если Служба финансового мониторинга сама запрашивает информацию и документы, форма должна быть представлена в электронном формате.