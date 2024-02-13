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Кабмин утвердил правила остановки трансграничной перевозки местной и иностранной валюты

Кабмин утвердил правила остановки трансграничной перевозки местной и иностранной валюты В Азербайджане определены правила, согласно которым таможенные органы могут заморозить трансграничную перевозку валютных средств и национальной валюты.
Финансы
13 февраля 2024 г. 11:16
Кабмин утвердил правила остановки трансграничной перевозки местной и иностранной валюты

В Азербайджане определены правила, согласно которым таможенные органы могут заморозить трансграничную перевозку валютных средств и национальной валюты.

Как сообщает Report, Кабинет министров Азербайджана утвердил во вторник "Правила остановки трансграничного движения валютных средств и национальной валюты".

Документ подготовлен в соответствии с законом "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем и финансированием терроризма". Правила применяются при ввозе физическими и юридическими лицами валютных средств и национальной валюты на таможенную территорию страны, ее вывозе и транзите.

Так, при выявлении сотрудниками таможни незадекларированной или неправильно задекларированной местной и иностранной валюты, перевозившее средства физическое или юридическое лицо должно будет представить сведения и документы о происхождении и целевом назначении средств, а также заполнить "Форму представления информации об источнике и целевом назначении валютных средств и национальной валюты".

При выявлении подозрений в отмывании денег, финансировании терроризма и других преступлениях, сумма может быть заморожена на таможне на 48 часов для дальнейшего разбирательства.

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