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Кабмин утвердил правила в связи со специализированными подрядчиками

Кабмин утвердил правила в связи со специализированными подрядчиками Кабинет Министров утвердил "Форму квалификационного аттестата, выдаваемого специализированным подрядчикам, порядок его выдачи, приостановления или аннулирования срока действия, а также ведения реестра специализированных подрядчиков и контроля за их деятел
Финансы
5 июля 2023 г. 17:32
Кабмин утвердил правила в связи со специализированными подрядчиками

Кабинет Министров утвердил "Форму квалификационного аттестата, выдаваемого специализированным подрядчикам, порядок его выдачи, приостановления или аннулирования срока действия, а также ведения реестра специализированных подрядчиков и контроля за их деятельностью".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Изменение в постановление может быть внесено в соответствии с "Положением о порядке подготовки и принятия нормативно-правовых актов органов исполнительной власти", утвержденным указом президента страны от 24 августа 2002 года.

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