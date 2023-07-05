Кабмин утвердил правила в связи со специализированными подрядчиками

Кабинет Министров утвердил "Форму квалификационного аттестата, выдаваемого специализированным подрядчикам, порядок его выдачи, приостановления или аннулирования срока действия, а также ведения реестра специализированных подрядчиков и контроля за их деятел

Кабинет Министров утвердил "Форму квалификационного аттестата, выдаваемого специализированным подрядчикам, порядок его выдачи, приостановления или аннулирования срока действия, а также ведения реестра специализированных подрядчиков и контроля за их деятельностью".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Изменение в постановление может быть внесено в соответствии с "Положением о порядке подготовки и принятия нормативно-правовых актов органов исполнительной власти", утвержденным указом президента страны от 24 августа 2002 года.