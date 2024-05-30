Кабмин Украины утвердил соглашение с США для получения финпомощи в 7,9 млрд долларов

Кабинет министров Украины утвердил проект соглашения с США о предоставлении стране бюджетной поддержки на 7,9 млрд долларов из пакета помощи на 61 млрд долларов.

Кабинет министров Украины утвердил проект соглашения с США о предоставлении стране бюджетной поддержки на 7,9 млрд долларов из пакета помощи на 61 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в текущем году Украина уже получила 11,8 млрд долларов международной финансовой помощи. Это, в частности, средства МВФ, средства Евросоюза по программе UkraineFacility, средства других партнеров - Японии, Канады, Великобритании.

"Сегодня принимаем проект соглашения между Украиной и США, который позволит Украине получить почти 7,9 млрд долларов финансово-экономической поддержки. Это средства в рамках нового пакета американской помощи, которые будут направлены в бюджет Украины", - сказал он.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что второе решение, принятое правительством сегодня для экономической устойчивости, - привлечение до 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Эти средства будут направлены на кредитование малого и среднего бизнеса.