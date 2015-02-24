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    Кабмин Саудовской Аравии утвердил соглашение об избежании двойного налогообложения с Азербайджаном

    Данное решение было принято в ходе заседания Кабинета 23 февраля

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Саудовской Аравии утвердил соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении сокрытия налогов с Азербайджаном. Как сообщает Report cо ссылкой на Zawya, данное решение было принято в ходе заседания Кабинета 23 февраля.

    Напомним, протокол об избежании двойного налогообложения и предотвращении сокрытия налогов был подписан главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром финансов Саудовской Аравии Ибрахимом Абдуль Азиз аль-Ассафом в мае прошлого года в Эр-Рияде. 

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