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Кабмин принял решение о трансграничном перемещении национальной валюты

Кабмин принял решение о трансграничном перемещении национальной валюты Кабинет министров утвердил ”Форму составления сведений и документов, представляемых в Службу финансового мониторинга при трансграничном перемещении валютных ресурсов и национальной валюты".
Финансы
26 сентября 2023 г. 10:17
Кабмин принял решение о трансграничном перемещении национальной валюты

Кабинет министров утвердил ”Форму составления сведений и документов, представляемых в Службу финансового мониторинга при трансграничном перемещении валютных ресурсов и национальной валюты".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Тем самым было отменено постановление правительства ”Об утверждении формы составления сведений, представляемых в Службу финансового мониторинга о валютных ресурсах, ввезенных в страну или вывезенных из страны” от 28 июля 2009 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlər Kabineti milli valyutanın transsərhəd daşınması barədə qərar verib

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