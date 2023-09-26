Кабмин принял решение о трансграничном перемещении национальной валюты

Кабинет министров утвердил ”Форму составления сведений и документов, представляемых в Службу финансового мониторинга при трансграничном перемещении валютных ресурсов и национальной валюты".

Кабинет министров утвердил ”Форму составления сведений и документов, представляемых в Службу финансового мониторинга при трансграничном перемещении валютных ресурсов и национальной валюты".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Тем самым было отменено постановление правительства ”Об утверждении формы составления сведений, представляемых в Службу финансового мониторинга о валютных ресурсах, ввезенных в страну или вывезенных из страны” от 28 июля 2009 года.