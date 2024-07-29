Кабмин пересмотрел еще одно постановление по НПО

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Порядок регистрации договоров об оказании услуг или работ неправительственными организациями, а также филиалами и представительствами зарубежных НПО за счет иностранных источников финансирования", утвержденный постановлением от 21 октября 2015 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, отныне Министерство юстиции для регистрации договора, заключенного НПО, будет выяснять, предоставила ли организация годовые финансовые отчеты не только в Министерство финансов, но и в Министерство юстиции.