Кабмин Азербайджана принял решение о представлении Президенту проектов госбюджета на 2024 год

Кабинет министров Азербайджана принял решение о представлении Президенту страны Ильхаму Алиеву проектов государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджана на 2024 год и показателей сводного бюджета на ближайшие три года, а также концепции социально-

Кабинет министров Азербайджана принял решение о представлении Президенту страны Ильхаму Алиеву проектов государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджана на 2024 год и показателей сводного бюджета на ближайшие три года, а также концепции социально- экономического развития и прогнозных показателей на следующий год и последующие три года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

Согласно решению за подписью премьер-министра Али Асадова, проекты будут представлены Президенту Азербайджана вместе с другими документами, предусмотренными статьей 12 закона "О бюджетной системе".

Отметим, что доходы сводного бюджета Азербайджана в 2024 году ожидаются на уровне 38 млрд 578,1 млн манатов, а расходы - 41 млрд 956,8 млн манатов. Это соответственно на 10,4% меньше и на 1,7% больше утвержденных на 2023 год прогнозных показателей.

Дефицит сводного бюджета прогнозируется на уровне 3 млрд 378,7 млн манатов против профицита в этом году в размере 1 млрд 790,3 млн манатов.

Доходы госбюджета на 2024 год прогнозируются на уровне 33 млрд 765 млн манатов (-0,4% от показателя 2023 года), расходы – 36 млрд 355 млн манатов (-0,7%). Дефицит госбюджета ожидается на уровне 2 млрд 590 млн манатов (-5,3%) или 2,2% ВВП.

Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из средней цены на нефть в 60 долларов США за баррель.

Правительство Азербайджана на 2024 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2,4%, ускорение темпа роста до 3,6% в 2027 году. Номинальный объем ВВП Азербайджана в следующем году составит 118,4 млрд манатов, реальный рост – 2,4%. При этом рост ненефтегазового ВВП прогнозируется на уровне 4,6%, тогда как спад в нефтегазовом секторе составит 1,7%.

Таким образом, среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2024-2027 годы составит 2,9%, в том числе в ненефтегазовом секторе рост ожидается на уровне 4,8%.

Министерство экономики в 2024 году ожидает замедления среднегодовой инфляции до 5,3%. На 2025 год среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 4,9%, на 2026 год – 4,4%, на 2027 год – 4,2%.

Курс маната к доллару на 2024-2027 годы прогнозируется на уровне 1,7 AZN/$.