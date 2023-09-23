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Кабмин Азербайджана принял решение о представлении Президенту проектов госбюджета на 2024 год

Кабмин Азербайджана принял решение о представлении Президенту проектов госбюджета на 2024 год Кабинет министров Азербайджана принял решение о представлении Президенту страны Ильхаму Алиеву проектов государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджана на 2024 год и показателей сводного бюджета на ближайшие три года, а также концепции социально-
Финансы
23 сентября 2023 г. 15:34
Кабмин Азербайджана принял решение о представлении Президенту проектов госбюджета на 2024 год

Кабинет министров Азербайджана принял решение о представлении Президенту страны Ильхаму Алиеву проектов государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджана на 2024 год и показателей сводного бюджета на ближайшие три года, а также концепции социально- экономического развития и прогнозных показателей на следующий год и последующие три года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

Согласно решению за подписью премьер-министра Али Асадова, проекты будут представлены Президенту Азербайджана вместе с другими документами, предусмотренными статьей 12 закона "О бюджетной системе".

Отметим, что доходы сводного бюджета Азербайджана в 2024 году ожидаются на уровне 38 млрд 578,1 млн манатов, а расходы - 41 млрд 956,8 млн манатов. Это соответственно на 10,4% меньше и на 1,7% больше утвержденных на 2023 год прогнозных показателей.

Дефицит сводного бюджета прогнозируется на уровне 3 млрд 378,7 млн манатов против профицита в этом году в размере 1 млрд 790,3 млн манатов.

Доходы госбюджета на 2024 год прогнозируются на уровне 33 млрд 765 млн манатов (-0,4% от показателя 2023 года), расходы – 36 млрд 355 млн манатов (-0,7%). Дефицит госбюджета ожидается на уровне 2 млрд 590 млн манатов (-5,3%) или 2,2% ВВП.

Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из средней цены на нефть в 60 долларов США за баррель.

Правительство Азербайджана на 2024 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2,4%, ускорение темпа роста до 3,6% в 2027 году. Номинальный объем ВВП Азербайджана в следующем году составит 118,4 млрд манатов, реальный рост – 2,4%. При этом рост ненефтегазового ВВП прогнозируется на уровне 4,6%, тогда как спад в нефтегазовом секторе составит 1,7%.

Таким образом, среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2024-2027 годы составит 2,9%, в том числе в ненефтегазовом секторе рост ожидается на уровне 4,8%.

Министерство экономики в 2024 году ожидает замедления среднегодовой инфляции до 5,3%. На 2025 год среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 4,9%, на 2026 год – 4,4%, на 2027 год – 4,2%.

Курс маната к доллару на 2024-2027 годы прогнозируется на уровне 1,7 AZN/$.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Cabinet of Ministers decides to submit draft budgets for next year to president
Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti gələn ilin büdcə layihələrinin Prezidentə təqdim edilməsi ilə bağlı qərar verib

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