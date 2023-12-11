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Кабинет министров принял решение о субсидировании взносов на соцстрахование

Кабинет министров принял решение о субсидировании взносов на соцстрахование Кабинет министров утвердил "Условия субсидирования за счет средств государственного бюджета взносов на обязательное государственное социальное страхование, уплачиваемых страхователями (застрахованными), осуществляющими деятельность на освобожденных от окк
Финансы
11 декабря 2023 г. 11:17
Кабинет министров принял решение о субсидировании взносов на соцстрахование

Кабинет министров утвердил "Условия субсидирования за счет средств государственного бюджета взносов на обязательное государственное социальное страхование, уплачиваемых страхователями (застрахованными), осуществляющими деятельность на освобожденных от оккупации территориях, порядок выплаты субсидий и осуществления контроля в этой сфере".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Постановление будет в силе с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года.

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Версия на английском языке Cabinet of Ministers decides to subsidize social insurance contributions
Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti sosial sığorta haqlarının subsidiyalaşdırılması barədə qərar verib

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