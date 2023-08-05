О нас

Кабинет министров принял решение о налоговых льготах для детей шехидов

Кабинет министров принял решение о налоговых льготах для детей шехидов Кабинет министров внес изменения в постановление от 4 января 2001 года ”Об утверждении перечня документов для определения права физических лиц на налоговые льготы при исчислении налога, удерживаемого с заработной платы".
Финансы
5 августа 2023 г. 12:44
Кабинет министров принял решение о налоговых льготах для детей шехидов

Кабинет министров внес изменения в постановление от 4 января 2001 года ”Об утверждении перечня документов для определения права физических лиц на налоговые льготы при исчислении налога, удерживаемого с заработной платы".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, отныне, наряду с родителями и женами (мужьями) лиц, погибших 20 января 1990 года в результате вторжения войск СССР и при защите территориальной целостности страны, их потомкам будут предоставлены льготы при исчислении налога, удерживаемого из их заработной платы. Для этого необходимо предъявить удостоверение, выданное местными учреждениями Агентства социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения, подтверждающее статус семьи шехида.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti şəhid övladlarına vergi güzəştləri barədə qərar verib

Другие новости из категории

Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.07.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.07.2023)
5 августа 2023 г. 13:40
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме депозитного портфеля (01.07.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме депозитного портфеля (01.07.2023)
5 августа 2023 г. 13:33
Рэнкинг банков в Азербайджане по сумме обязательств (01.07.2023)
Рэнкинг банков в Азербайджане по сумме обязательств (01.07.2023)
5 августа 2023 г. 13:27
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме просроченных кредитов (01.07.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме просроченных кредитов (01.07.2023)
5 августа 2023 г. 12:40
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме кредитного портфеля (01.07.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме кредитного портфеля (01.07.2023)
5 августа 2023 г. 12:20
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме их инвестиций в ценные бумаги (01.07.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме их инвестиций в ценные бумаги (01.07.2023)
5 августа 2023 г. 12:00
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме их средств в Центральном банке (01.07.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме их средств в Центральном банке (01.07.2023)
5 августа 2023 г. 11:40
Рэнкинг банков в Азербайджане по сумме наличных средств (01.07.2023)
Рэнкинг банков в Азербайджане по сумме наличных средств (01.07.2023)
5 августа 2023 г. 11:20
Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с БТА
Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с БТА
5 августа 2023 г. 11:09
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме активов (01.07.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме активов (01.07.2023)
5 августа 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi