Кабинет министров принял решение о налоговых льготах для детей шехидов

Кабинет министров внес изменения в постановление от 4 января 2001 года ”Об утверждении перечня документов для определения права физических лиц на налоговые льготы при исчислении налога, удерживаемого с заработной платы".

Кабинет министров внес изменения в постановление от 4 января 2001 года ”Об утверждении перечня документов для определения права физических лиц на налоговые льготы при исчислении налога, удерживаемого с заработной платы".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, отныне, наряду с родителями и женами (мужьями) лиц, погибших 20 января 1990 года в результате вторжения войск СССР и при защите территориальной целостности страны, их потомкам будут предоставлены льготы при исчислении налога, удерживаемого из их заработной платы. Для этого необходимо предъявить удостоверение, выданное местными учреждениями Агентства социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения, подтверждающее статус семьи шехида.