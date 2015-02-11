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    К​урсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2015)

    1 евро - 0,8876 манат

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.8876
    1 Российский рубль 0.0120
    1 Австралийский доллар 0.6094
    1 Аргентинское песо 0.0905
    100 Белорусских рублей 0.0051
    1 Бразильский реал 0.2769
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0672
    100 Вон Республики Корея 0.0715
    1 Чешская крона 0.0321
    100 Чилийских песо 0.1254
    1 Китайский юань 0.1256
    1 Датская крона 0.1192
    1 Грузинский лари 0.3822
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0126
    1 Английский фунт стерлингов 1.1956
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0942
    1 Швейцарский франк 0.8462
    1 Израильский шекель 0.2027
    1 Канадский доллар 0.6233
    1 Кувейтский динар 2.6542
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0139
    100 Ливанских фунтов 0.0520
    1 Малазийский ринггит 0.2181
    1 Мексиканское песо 0.0524
    1 Молдавский лей 0.0411
    1 Египетский фунт 0.1035
    1 Норвежская крона 0.1034
    100 Узбекских сум 0.0320
    1 Польский злотый 0.2115
    1 Сингапурский доллар 0.5782
    1 Саудовский риял 0.2091
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1041
    1 Турецкая лира 0.3144
    1 Тайваньский доллар 0.0249
    1 Таджикский сомони 0.1455
    1 Новый туркменский манат 0.2241
    1 Украинская гривна 0.0311
    100 Японских йен 0.6557
    1 Новозеландский доллар 0.5819
    Золото (1 унция) 970.65
    Серебро (1 унция) 13.3626
    Платина (1 унция) 950.50
    Палладий (1 унция) 605.7529
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