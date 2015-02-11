К​урсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2015)

11 февраля, 2015 10:00

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.8876 1 Российский рубль 0.0120 1 Австралийский доллар 0.6094 1 Аргентинское песо 0.0905 100 Белорусских рублей 0.0051 1 Бразильский реал 0.2769 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0672 100 Вон Республики Корея 0.0715 1 Чешская крона 0.0321 100 Чилийских песо 0.1254 1 Китайский юань 0.1256 1 Датская крона 0.1192 1 Грузинский лари 0.3822 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0126 1 Английский фунт стерлингов 1.1956 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0942 1 Швейцарский франк 0.8462 1 Израильский шекель 0.2027 1 Канадский доллар 0.6233 1 Кувейтский динар 2.6542 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0139 100 Ливанских фунтов 0.0520 1 Малазийский ринггит 0.2181 1 Мексиканское песо 0.0524 1 Молдавский лей 0.0411 1 Египетский фунт 0.1035 1 Норвежская крона 0.1034 100 Узбекских сум 0.0320 1 Польский злотый 0.2115 1 Сингапурский доллар 0.5782 1 Саудовский риял 0.2091 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1041 1 Турецкая лира 0.3144 1 Тайваньский доллар 0.0249 1 Таджикский сомони 0.1455 1 Новый туркменский манат 0.2241 1 Украинская гривна 0.0311 100 Японских йен 0.6557 1 Новозеландский доллар 0.5819 Золото (1 унция) 970.65 Серебро (1 унция) 13.3626 Платина (1 унция) 950.50 Палладий (1 унция) 605.7529