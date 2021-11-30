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К страховому рынку Азербайджана привлекут независимых экспертов

К страховому рынку Азербайджана привлекут независимых экспертов В будущем страховые случаи будут оценивать независимые эксперты, а не страховая компания.
Финансы
30 ноября 2021 г. 11:12
К страховому рынку Азербайджана привлекут независимых экспертов

В будущем страховые случаи будут оценивать независимые эксперты, а не страховая компания.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента по контролю за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Гурбанов.

"ЦБА проводит работу в связи с этим. Мы хотим, чтобы в Азербайджане был институт страховых экспертов. В настоящее время проблемы между страховыми компаниями и страхователями решаются в судах. Но если создать экспертный институт, эти вопросы будут решаться и без обращения в суд”, - сказал он.

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Версия на английском языке Independent experts to be involved in Azerbaijan's insurance market
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sığorta bazarına müstəqil ekspertlər cəlb ediləcək

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