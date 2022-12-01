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К облигациям MJ Financial Services проявил интерес один инвестор

К облигациям MJ Financial Services проявил интерес один инвестор Сегодня на ЗАО" Бакинская фондовая биржа "(БФБ) состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных именных облигаций небанковской кредитной организации ООО MJ Financial Services на сумму 750 тысяч манатов.
Финансы
1 декабря 2022 г. 15:06
К облигациям MJ Financial Services проявил интерес один инвестор

Сегодня на ЗАО" Бакинская фондовая биржа "(БФБ) состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных именных облигаций небанковской кредитной организации ООО MJ Financial Services на сумму 750 тысяч манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, на аукцион было выставлено 750 облигаций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая.

Ценные бумаги предлагались инвесторам в стандартном сегменте рынка методом конкурентного аукциона.

Один инвестор представил одну заявку на облигации стоимостью 1 000 манатов (13,5%) и на общую сумму 750 тысяч манатов. Таким образом, размещение произошло полностью.

Ценные бумаги будут находиться в обращении в течение 18 месяцев. Их годовая доходность составляет 13,5%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса является ЗАО" Инвестиционная компания Unicapital".

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Версия на азербайджанском языке "MJ Financial Services” BOKT-un istiqrazlarına 1 investor maraq göstərib

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