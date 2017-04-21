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    К консолидации Atabank и CDB привлечены кадры с европейским опытом

    PWC Azerbaijan: Процесс консолидации будет включать объединение и интеграцию© Report.az

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Консолидация Atabank и Caspian Development Bank (CDB) – сложный процесс.

    Как сообщает Report, об этом заявил Мовлан Пашаев, управляющий партнер аудиторской компании PwC Azerbaijan, осуществляющей оценку активов банков, на сегодняшней пресс-конференции, посвященной консолидации банков.

    По его словам, в ходе консолидации следует учитывать финансовые, кадровые, информационные, юридические и налоговые факторы: “Компания PwC осуществит оценку активов в максимально сжатые сроки. Менеджмент банков направлен на осуществление образцового процесса консолидации, создание эффективного, сильного и устойчивого банка. Для этого создана команда из специалистов местных и региональных банков, привлечены кадры, имеющие опыт в данной области в постсоветских странах и Европе". Он также отметил, что процесс консолидации будет включать два этапа - объединение и интеграцию.

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