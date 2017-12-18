К 2020 году вся производимая в мире электроэнергия уйдет на майнинг криптовалют

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ К 2020 году на майнинг биткоина будет уходить вся производимая в мире электроэнергия.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, по данным индекса Digiconomist Bitcoin Energy Consumption Index, индустрия криптовалюты уже потребляет количество энергии, равное потребности 3 млн домов в США, превышая индивидуальное потребление 159 стран.

По мере генерации новых биткоинов, уровень сложности подсчетов повышается, а вместе с ним – и потребление электричества. "Добыча биткоинов стала "грязным" делом", - отмечает Кристофер Чапман, аналитик Citigroup Inc. в Лондоне. Энергия всегда была частью ДНК биткоина. Сатоши Накамото, которому приписывают создание биткоина, разработал систему, которая дает виртуальные монеты за решение сложных задач и использует цифровой реестр для отслеживания всей работы сети и каждой транзакции. По мере того, как рынок вырос до статуса глобального явления в этом году, потребность крупных сетей в компьютерных мощностях увеличилась.

За последний месяц, по подсчетам аналитика PwC Алекса Врайса, потребление электричества майнерами выросло на 30%. "Это просто безумное потребление энергии. Если все это приобретет общемировые масштабы, это просто убьет планету".

Напомним, что около 58% крупнейших в мире майнинговых пулов находятся в Китае. На втором месте стоят Штаты. На них приходится 16%. Bitmain Technologies Ltd. управляет серверной фермой на севере Китая, где с помощью 25 тысяч компьютеров генерируют биткоины. Ферма работает на электричестве, получаемом от сжигания угля.