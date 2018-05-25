К 100-летию АДР Банк Республика выпустил лимитированные юбилейные карты

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ К 100-летию образования Азербайджанской Демократической Республики Банк Республика представил юбилейные пластиковые карты MasterCard Gold и MasterCard Platinum. Юбилейные карты изготовлены в эксклюзивном дизайне c лимитированной серией 2000 карт.

Дизайн карт подчеркивает высокую ценность этой знаменательной даты, отражая историческую карту Азербайджана, а также логотип 100-летия АДР, разработанный банком специально к юбилею АДР. Карты представлены в золотом и серебристых тонах в соответствии с рангом карты Gold или Platinum.

"Мы с гордостью разделяем этот большой праздник с нашими согражданами и как один из ведущих банков нашей страны считаем своим долгом предоставить возможность клиентам Банка Республика отметить эту дату юбилейной пластиковой картой", - прокомментировал выпуск новых карт заместитель председателя правления Банка Республика Эльнур Гасанов

Каждый гражданин Азербайджанской Республики сможет заказать эксклюзивные карты в филиалах банка. Карты предоставляются на стандартных условиях оформления MasterCard Gold и MasterCard Platinum.

Представленный тираж карт является коллекционным и не будет дополнен новым изданием. Так, начиная с сегодняшнего дня, представляется уникальная возможность приобрести банковскую карту, приуроченную к 100-летию Республики.

Банк Республика поздравляет весь Азербайджанский народ со 100-летним юбилеем образования Азербайджанской Демократической Республики, желая дальнейшего процветания нашего отечества на протяжении долгих лет.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.