JPMorgan сократит 15% сотрудников поглощенного First Republic

Один из крупнейших банков мира JPMorgan Chase уведомил около 1 тыс. сотрудников поглощенного им ранее First Republic Bank о том, что им не будут предложены новые рабочие места.

Один из крупнейших банков мира JPMorgan Chase уведомил около 1 тыс. сотрудников поглощенного им ранее First Republic Bank о том, что им не будут предложены новые рабочие места.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета The Financial Times.

Увольнение коснется примерно 15% от всех работников First Republic Bank. Сокращенные сотрудники "будут получать зарплату и льготы в течение двух месяцев, а также им будет предложена единовременная выплата с сохранением льгот", пишет издание.

Как сообщает Financial Times, остальным будут предложены должности в JPMorgan Chase на полный или неполный рабочий день. Сотрудники на неполный рабочий день будут наняты на срок до 12 месяцев.

В начале мая JPMorgan Chase поглотил First Republic Bank после того, как его акции резко пошли вниз из-за массового оттока депозитов.