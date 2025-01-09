JPMorgan: Потери страховщиков от пожаров в Калифорнии могут достичь $20 млрд

Потери страховых компаний от пожаров в штате Калифорния в США могут составить $20 млрд при общем ущербе в $50 млрд.

Потери страховых компаний от пожаров в штате Калифорния в США могут составить $20 млрд при общем ущербе в $50 млрд.

Как передает Report , об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные JPMorgan.

В письме, которое американский банк направил своим клиентам, прогноз ущерба страховщиков повышен в два раза - еще накануне потери оценивались в $10 млрд.

Причиной столь резкого увеличения оценки аналитики называют ограниченные успехи пожарных в борьбе с огнем и его распространение на новые районы.

"Ожидания экономических потерь, проистекающих от пожаров, увеличились более чем вдвое со вчерашнего дня до примерно $50 млрд, и мы ожидаем, что размер застрахованного убытка от этого события может превысить $20 млрд (и даже больше, если огонь не будет взят под контроль)", - прогнозирует JPMorgan.

Отметим, что общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тыс. гектаров, свидетельствуют данные пожарной службы Калифорнии. Огонь уничтожил более 1 тыс. строений и привел к гибели как минимум пяти человек.

По прогнозам консультационной компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от огня составят от $52 до 57 млрд.