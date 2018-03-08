JPMorgan: Цена акций может понизиться на 40% в ближайшие 2-3 года

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "Цена акций может снизиться на 40% за ближайшие 2-3 года".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, подобный прогноз дал сопредседатель влиятельного американского банка JPMorgan Даниэль Пинто.

Он отметил, что еще какое-то время продолжится рост рынка акций:

"Но затем угроза инфляции начнет оказывать влияние на финансовые рынки".

Д.Пинто отметил также, что значимость технологии блокчейн постепенно вырастет.