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    JPMorgan: Цена акций может понизиться на 40% в ближайшие 2-3 года

    Значимость технологии блокчейн еще более возрастет

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "Цена акций может снизиться на 40% за ближайшие 2-3 года".

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, подобный прогноз дал сопредседатель влиятельного американского банка JPMorgan Даниэль Пинто.

    Он отметил, что еще какое-то время продолжится рост рынка акций:

    "Но затем угроза инфляции начнет оказывать влияние на финансовые рынки".

    Д.Пинто отметил также, что значимость технологии блокчейн постепенно вырастет.

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