JPMorgan: Цена акций может понизиться на 40% в ближайшие 2-3 года

https://report.az/storage/news/6608db472235201544356a838b84c1a9/190899de-43bb-45a1-9364-4d299561f975_292.jpg
Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "Цена акций может снизиться на 40% за ближайшие 2-3 года".
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, подобный прогноз дал сопредседатель влиятельного американского банка JPMorgan Даниэль Пинто.
Он отметил, что еще какое-то время продолжится рост рынка акций:
"Но затем угроза инфляции начнет оказывать влияние на финансовые рынки".
Д.Пинто отметил также, что значимость технологии блокчейн постепенно вырастет.
Cavid ƏzimovАвтор новости