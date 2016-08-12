​JP Morgan: Российский рубль подорожает

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Аналитики JPMorgan Chase ожидают укрепление курса рубля до 61,36 за доллар к концу текущего года. Как передает Report со ссылкой на banki.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации, на сегодняшний день биржевой курс доллара находится на уровне около 64,7 рубля. Таким образом, прогноз JP Morgan предполагает укрепление курса рубля на 5% к концу года. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, напротив, предполагает ослабление курса рубля к доллару на 3%.

Курс российской национальной валюты укрепился на 14% с начала 2016 года, что является лучшим показателем для денежных единиц стран с развивающейся экономикой после бразильского реала и южноафриканского рэнда, притом что еще в январе текущего года падение цен на нефть привело российскую валюту к историческому минимуму в 86 за доллар, напоминает агентство.

"Рубль может стать одним из лидеров на развивающихся рынках", - сказал аналитик по развивающимся рынкам JPMorgan Chase в Лондоне Саад Саддики.