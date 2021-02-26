JP Morgan посоветовал вкладывать в биткоин до 1% портфеля

Криптовалюта способна хеджировать риски от колебаний в традиционных классах активов, таких как акции, облигации и сырье

Стратеги JP Morgan посоветовали инвесторам вкладывать в биткоин около 1% от объема своего инвестиционного портфеля.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg. Они считают, что криптовалюта способна хеджировать риски от колебаний в традиционных классах активов, таких как акции, облигации и сырье. Аналитики рекомендуют инвестировать в главную цифровую монету не более 1%, чтобы снизить риск от резких падений стоимости биткоина.

«В портфеле с несколькими активами инвесторы, вероятно, могут добавить до 1% своих средств в криптовалютах, чтобы добиться повышения эффективности в общей доходности портфеля с поправкой на риск», — сказано в рекомендации для инвесторов.

Между тем ряд аналитиков предсказывают ощутимое падение курса биткоина.

По словам трейдера и основателя Tradunity Дмитрия Лаврова, в ближайшее время котировки криптовалюты могут опуститься до 42—40 тысяч долларов США. Эта зона выступит в качестве поддержки, после чего произойдет разворот тренда и актив вернется к росту.

«Если фундаментальные факторы помогут «медведям» сломать эту зону поддержки, то мы увидим 30 тысяч долларов США», — предупредил Лавров.

Трейдер Джош Рейджер рекомендовал следить за отметкой в 44 тысячи долларов США. 23 февраля стоимость криптовалюты опускалась до этого уровня, после чего выросла. Рейджер уверен, что если на этот раз отметка не выдержит, курс продолжит движение к уровню 40 тысяч долларов США.

«Если цена опустится до 40 тысяч долларов США, то в среднесрочной перспективе она может достичь 30 тысяч долларов США. После этого она может отскочить», — считает трейдер.

Аналитик NewsBTC Аяш Джиндал назвал главными уровнями сопротивления для биткоина 49,1 тысяч, 50 тысяч и 50,7 тысяч долларов. По словам эксперта, криптовалюте необходимо преодолеть эти отметки, чтобы вернуться в позитивную зону и продолжить расти.

Согласно данным портала Coindesk.com , по состоянию на 12:52 (по бакинскому времени) курс биткоина равнялся 45 652,51 доллара США (минус 8,81% за сутки). Минимальная отметка, к которой стоимость криптовалюты опускалась за последние сутки, — 44 180,99 доллара США. Исторический максимум составляет 58 332,36 доллара США за единицу криптовалюты, он был достигнут ранее на текущей неделе.

Критики биткоина оценивают в том числе и его экологический след, следует из сообщений СМИ. Так, с критикой криптовалюты в этой связи выступил основатель Microsoft Билл Гейтс, заявивший в интервью журналисту CNBC в Clubhouse, что главная цифровая монета потребляет слишком много электроэнергии и тем самым наносит вред природе. По словам Гейтса, на трансакции в Сети биткоина требуется больше электроэнергии, чем на любой другой метод передачи денег.

Миллиардер также сообщил, что сейчас его фонд ведет разработку собственных цифровых валют, которые будут отличаться «сверхнизкими» комиссиями за транзакции. Он отметил, что не собирается инвестировать в биткоин, а предпочитает вкладывать капитал в компании, которые производят продукцию.

Руководитель проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев заявил РИА Новости, что объем выбросов углекислого газа, поступившего в атмосферу из-за майнинга биткоина, на сегодняшний день составляет от 37 млн до 70 млн тонн. В числе прочего он отметил, что на Россию приходится около 6% общемирового объема энергозатрат на майнинг биткоина.