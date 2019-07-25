JP Morgan Chase: Доллар может утратить статус мировой резервной валюты

Доллар в обозримом будущем может утратить статус мировой резервной валюты, что приведет к ослаблению американской валюты в среднесрочной перспективе.

Как передает Report, такого мнения придерживаются аналитики инвестиционного банка JP Morgan Chase, которые видят причину в том, что драйвер мирового экономического роста сместился в сторону Азии. Сейчас Китай находится в эпицентре этого недавнего экономического сдвига, вызванного стремительным развитием страны и приверженностью внутренним реформам.

За последние 70 лет Китай увеличил долю в мировом ВВП в 4 раза, почти до 20 процентов, что почти равен показателю США. Страна превратилась из производителя дешевых товаров в страну с развитым технологическим рынком. В связи с этим аналитики предсказывают, что в ближайшие десятилетия глобальная экономика перейдет от доминирования США и доллара к системе, в которой большей властью обладает Азия. В результате доллар подешевеет относительно корзины других валют, в том числе к золоту.