Johnson & Johnson покупает биотехнологическую Intra-Cellular за $14,6 млрд

Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson покупает разработчика препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы Intra-Cellular за 14,6 млрд долларов США.

Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson покупает разработчика препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы Intra-Cellular за 14,6 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в пресс-релизе J&J.

Johnson & Johnson выплатит денежные средства в размере 132 долларов за каждую акцию Intra-Cellular за счет имеющейся ликвидности и долга.

Закрытие сделки ожидается в 2025 году. После него акции Intra-Cellular будут сняты с торгов на бирже Nasdaq.

Бумаги этой компании подскочили в цене на 35,7% в ходе предварительных торгов в понедельник, до 128,75 долларов за штуку.

Intra-Cellular в числе прочего разрабатывает лекарства от депрессии, тревожного расстройства и болезни Паркинсона. Ее рыночная стоимость на пятницу составляла порядка 10 млрд долларов.